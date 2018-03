Mosbach. (schat) Den Vorwurf "sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen", den die Staatsanwaltschaft Mosbach gegen eine 33-jährige Psychologierätin erhoben hat, überprüft die Jugendschutzkammer des Landgerichts Mosbach seit Anfang März. Die Öffentlichkeit ist seit dem ersten Verhandlungstag ausgeschlossen, am Donnerstag könnte sie womöglich "wieder hergestellt" werden, wie es im Juristendeutsch so schön heißt.

Zum Fortgang des Strafverfahrens gab die Pressestelle des Landgerichts Mosbach am heutigen Dienstag nämlich ein knappes "Update" heraus. Zur mündlichen Verhandlung vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Mosbach am kommenden Donnerstag, 22. März, seien sieben Zeugen geladen. Und es erscheine "nicht ausgeschlossen", so Pressesprecherin Katrin Hark, dass "nach Einvernahme der Zeugen die Plädoyers gehalten werden und im Anschluss daran die Öffentlichkeit wiederhergestellt und ein Urteil verkündet wird".

Reichlich Konjunktive zwar, aber die Möglichkeit, dass am dritten Verhandlungstag die Frage "Wer hat wen missbraucht?" vom Gericht geklärt werden kann, besteht immerhin. Zur Erinnerung: Einer 33-jährigen Psychologierätin wird vorgeworfen, sich während ihrer Tätigkeit in der JVA Adelsheim in sechs Fällen des Missbrauchs von Schutzbefohlenen (es geht um einen 17-jährigen Inhaftierten) schuldig gemacht zu haben. Die Angeklagte selbst behauptet ihrerseits, der junge Häftling, der sich bei ihr in Sozialtherapie befand, habe sie vergewaltigt.

Die Verteidigung hatte am ersten Verhandlungstag einen Befangenheitsantrag gegen sämtliche Richter und Schöffen des Landgerichts Mosbach gestellt, der jedoch abgelehnt wurde. Die Münchner Anwälte witterte einen "Justizskandal", da die Pressestelle des Landgerichts vor Prozessbeginn eine Mitteilung mitsamt möglichem Tathergang herausgegeben hatte, das Gericht dann aber die Öffentlichkeit ausschloss.