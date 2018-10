Mosbach. (rnz) Wer läuft, der hat in aller Regel auch ein Ziel im Blick. Manchmal ist das nach wenigen Kilometern erreicht, manchmal muss es ein Marathon sein. Norman Bücher ist Läufer, hat aber ein durchaus außergewöhnliches Ziel, das seinen Weg so interessant und bedeutend macht: Der Extremsportler und Abenteurer will "Jugendlichen eine Stimme geben".

Im Mittelpunkt seines Projekts "7 Continents" stehen Jugendliche entlang einer Laufstrecke über sieben Kontinente, 70 Länder und 20.000 Kilometer. In sieben Jahren und in 700 Vorträgen berichtet Bücher über seinen spannenden Weg.

Er stellt Fragen aus sieben Kategorien und nimmt die Antworten mit auf den Weg um die Welt. Wie denken Jugendliche über die Welt? Was sind ihre Träume und Zukunftspläne? Was macht sie glücklich? Was macht ihnen Angst? Was verbindet die Jugendlichen dieser Welt? Antworten auf diese und viele weitere Fragen will Bücher am Ende seines Weges der UNO in New York übergeben.

Bevor der Abenteurer zu den einzelnen Kontinenten aufbricht, findet ein Kick-Off in Deutschland statt. Am Donnerstag startet Bücher in Straßburg und läuft in 17 Tagen über 17 Etappen nach Berlin, um dort dem Bundesaußenminister zu berichten, was die Jugendlichen ihm an Vorstellungen, Träumen und Erwartungen mitgegeben haben.

Auf der Tour in Richtung Hauptstadt macht der Extremsportler auch in Mosbach Halt. Am Sonntag, 7. Oktober, startet Bücher zunächst morgens in Heidelberg. Eine Pausenverpflegung werden er und sein Team etwa um 10.45 Uhr im Kraft-Werk Schwarzach von den Mitgliedern des Lions-Clubs des Kleinen Odenwaldes erhalten.

Nach einer Besichtigung des Kraftwerks, begleitet von Oliver Caruso, wird Bücher seinen Weg fortsetzen, um gegen 15 Uhr im Elzstadion einzulaufen. Von dort begleiten ihn erwachsene und jugendliche Läufer bis zum Mosbacher Marktplatz, wo er auf der Bühne Projekt und Beweggründe vorstellen wird.

Danach folgt ein Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Mosbach. Ziel der Etappe ist Buchen, wo Bücher ab 19 Uhr einen Vortrag im Burghardt-Gymnasium halten und dann mit Jugendlichen vor Ort in einen Dialog einsteigen wird.

Interessierte (Jugendliche) sind eingeladen, bei den Etappen mit dabei zu sein. Im Kraftwerk, als Läufer (vom Stadion in Neckarelz bis zum Mosbacher Marktplatz), als Zuhörer oder als Teilnehmer in Buchen.