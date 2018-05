Komödiant Willy Astor gastiert am 31. Mai in Mosbachs Mälzerei. Im RNZ-Gespräch verrät er vorab, wo für ihn die Grenzen des Humors verlaufen und warum man albern besser durchs Leben kommt.

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es geht lustig weiter in Mosbach. Nach den humorigen Protagonisten der Lachnacht und dem Sexgott aus Sachsen wird in der Alten Mälzerei ein Komödiant der alten Schule vorbei schauen. "Reim-Time" heißt das Programm, mit dem Willy Astor an Fronleichnam (31. Mai) seine Gäste im Kultur- und Tagungszentrum unterhalten und fordern will. Nur Zurücklehnen und sich Berieseln lassen ist nämlich nicht beim Original aus Bayern. "Der Abend artet in Denkarbeit aus", prophezeit der 56-Jährige schon mal vorsorglich. Was Willy Astor selbst so über Humor, Gürtellinien und die Chance des Lebens denkt, erklärt er im RNZ-Gespräch.

Hallo Herr Astor. Sie sind selbst ernannter Verb-Brecher, Vers-Sager, Silben-Fischer - den Versuch, mit einem findigen Wortspiel ins Gespräch einzusteigen, können wir uns wohl sparen. Also ganz ernsthaft: Was findet der Komödiant Willy Astor wirklich lustig?

Ganz einfach: Alles, was mich zum Lachen bringt. Ich lache relativ leicht über witzige Dinge, da bin ich nicht sehr wählerisch. Wenn ich selbst was Lustiges kreieren soll, dann bin ich schon kritischer. Ich mach das ja alles selbst, hab’ keine Ghostwriter. Daher bin ich froh über jede Idee, die auf meinem Güterwagen landet.

Was ist mit den "Kollegen". Über wen können Sie da lachen?

Mister Bean, also Rowan Atkinson, finde ich Klasse. Genauso Gerhard Polt oder Piet Glocke.

Okay... aber Mister Bean hat es ja nicht so mit Sprache...

Das ist ja die große Kunst! Solche Leute werden nur alle 10.000 Jahre geboren. Der hat einfach einen irrsinnigen Mutterwitz.

Witzigkeit kennt ja eigentlich keine Grenzen. Dennoch: Wo ist für Sie Schluss mit lustig?

Bei allem, was unter die Gürtellinie geht. Ich habe ja auch große Freude an der Zote, kalauer mich gerne durch den Abend. Aber wo Menschen bewusst verletzt werden, nur um einen Spaß oder Lacher zu generieren, da hört es auf. So was, wie die beiden Rapper beim Echo gemacht haben, nur um Publicity zu generieren, würde ich nie machen. Man darf, ja muss schon spöttisch sein, auch auf Kosten anderer. Aber ich muss nach einem Auftritt in den Spiegel schauen können. Bei mir sollte alles schon ein intelligentes Niveau haben, auch wenn es meist sinnfrei ist ...

Muss man sich für so viel Moral nicht ständig verteidigen?

Nein, muss man nicht. Die Leute wissen, warum sie zu mir kommen, was sie erwartet. Natürlich wollen die auch unterhalten werden, aber eben auf meine Art. Damit bin ich ein Stück weit unverwechselbar, genieße eine hohe Wertschätzung.

Ihre Art des Kabaretts ist aber nicht unbedingt eine zum Zurücklehnen. Da muss man schon dran und aufmerksam bleiben, um zu folgen, zu verstehen. Kann das ihr Publikum auch immer?

Ja, schon. Denn diesen Anspruch will es auch erfüllen. Ein Abend mit mir artet meist in Denkarbeit aus. Ich will mein Publikum hinters Licht führen, auch wenn das meist nur ganz kurz gelingt. Ich liebe die Sprache, damit kann man so wunderbar spielen. Und wenn ich damit die Leute zum Lachen bringe, bin ich glücklich. Wenn meine Gäste nach drei Stunden Programm lächelnd aus dem Foyer kommen, dann ist das ein erfüllendes Gefühl.

Die allgemeine Sprachentwicklung, also wie etwa die Jugend sich heute austauscht, dürfte Sie hingegen weniger erfüllen, oder?

Eigentlich ist das ein Desaster. Wenn junge Leute nur noch als Head-Downer mit Kopfhörer durch die Gegend laufen. Manche sind da ja fast schon manisch unterwegs, wirken abhängig von dieser unwirklichen digitalen Welt. Da ist es kein Wunder, dass die Fantasie meist auf der Strecke bleibt. Ich bin mehr ein Freund der Realität, schreibe meine Ideen noch in ein Notizbuch. Da gilt man schnell als altmodisch, als ewig Gestriger. Aber da stehe ich zu.

Apropos gestern: In der Schule waren Sie schon der Spaßvogel, danach haben Sie es ernsthaft versucht, eine Maschinenbautechnikerlehre abgeschlossen. Und sind dann doch wieder unter die Entertainer gegangen. Warum eigentlich?

Dann doch stimmt so nicht. Ich bin Zeit meines Leben Spaßvogel geblieben, auch während der siebeneinhalb Jahre Arbeit im BMW-Werk. Humor ist für mich der wichtigste Teil meiner Persönlichkeit. Selbst zu lachen und die Leute zum Lachen zu bringen, ist für mich das, was zählt. Auch wenn es mitunter viel Arbeit ist. So ein neues Programm besteht anfangs eben mal nur aus weißen Blättern.

Sie stehen seit 30 Jahren auf der Bühne. Wird das lustig sein nicht irgendwann unlustig?

Nein! Die Leute zum Lachen zu bringen ist ein Lebenselixier, ich habe den schönsten Job der Welt. Ich habe keinen Chef, ich bestimme, was passiert.

"Albernheit verhindert den Ernst der Lage", sagen Sie in Ergänzung an das Ringelnatz-Zitat »Humor ist der Knopf, den wir drücken, damit uns nicht der Kragen platzt.« Das lässt zum Schluss den Schluss zu, dass man albern irgendwie besser durchs Leben kommt, oder?

Ja, man darf schon ein bisschen kindisch bleiben, auch wenn man - zum Beispiel den eigenen Kindern gegenüber - eine gewisse Vorbildfunktion hat. Ich finde, man sollte nicht immer so verbissen durchs Leben gehen, diesen Optimierungswahn einfach mal lassen. Aus jeder Tagesstunde das Beste rausholen, das ist doch totaler Quatsch. Ein bisschen Blödsinn zwischendurch bringt Leichtigkeit ins Leben.