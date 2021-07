Sie müssen entsorgen, was andere einfach irgendwo hinwerfen: Matthias Dettlaff und Daniel Horn sind Mitarbeiter im Mosbacher Bauhof. Einmal in der Woche müssen sie den Müll rund um Glascontainer einsammeln. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. "Es stinkt zum Himmel", es ist "unerträglich" – im gesamten Stadtgebiet (und auch in den anderen Gemeinden des Kreises) wird immer wieder Müll da entsorgt, wo er eigentlich nicht hingehört. Rund um Altglascontainer und Altkleiderbehältern ist es meist besonders schlimm. Matthias Dettlaff und Daniel Horn arbeiten beim Mosbacher Bauhof. Einmal in der Woche machen sie sich auf den Weg, um die Hinterlassenschaften ihrer Mitbürger einzusammeln.

"Das ist heute nicht so viel", sagt Matthias Dettlaff und zeigt auf einen großen Haufen Müll und Unrat, der vor den Glascontainern am Sportplatz des VfK Diedesheim abgelegt wurde. Ein alter Akkuschrauber ist dabei, daneben liegen Regenschirme, Kissen, Kleider, aber auch Säcke mit Hausmüll und Geschirr. Einmal in der Woche fahren die beiden Bauhofmitarbeiter in einer Runde alle Glascontainer im Stadtgebiet ab. Einen kompletten Arbeitstag benötigen sie dafür – denn eigentlich ist inzwischen jeder Standort von Containern ein neuralgischer Punkt.

Dabei hätten sie sonst auch genug zu tun: Mäharbeiten und weitere Tätigkeiten stehen ebenfalls auf ihrem Plan. Der Pritschenwagen, den Horn und Detlaff fahren, muss dabei mehrmals täglich mit dem Müll beladen werden, im Bauhof wird dann abgeladen und in Container sortiert. "Unseren Rekord hatten wir hier beim VfK-Sportplatz", erzählt Dettlaff. Dreimal mussten sie zum Bauhof und wieder zurück.

Dabei würden die Menschen immer dreister. "Eine Frau stellte mal eine Tasche mit Müll ab, als wir gerade am Laden waren", erzählt Horn. Auch das, was die beiden Männer an den Containern finden, wird immer ungewöhnlicher. "Vor 14 Tagen musste der Kranwagen kommen", sagt Daniel Horn. Jemand hatte seine Blockstufen vor die Container gelegt. Ein anderes Mal mussten die Männer unbeschriftete, aber befüllte Kanister mitnehmen. Was darin war? Wussten sie nicht. "Wir müssen es aber ja mitnehmen", so Dettlaff. "Eigentlich wird alles abgeladen, was man sich vorstellen kann. Und alles, was man sich nicht vorstellen kann", sagt der Bauhofmitarbeiter.

Im Wald gebe es ebenfalls Stellen, die mancher Mitbürger als Müllabladeplatz benutzt. Mit Bauschutt, Holz, Fliesen und Beton haben sie vor Kurzem wieder die Ladefläche ihres Autos beladen. "Es ist einfach nicht in Ordnung", findet Daniel Horn. "Am Anfang habe ich mich aufgeregt, aber das bringt nichts", meint Matthias Dettlaff. Er hat aber auch einen Wunsch: "Wer erwischt wird, sollte mal einen Tag mit uns mitgehen müssen."

Besonders eklig wird es für die beiden Bauhofmitarbeiter, wenn Essensreste und anderer Hausmüll entsorgt werden und sich in den Säcken Ratten zu schaffen machen. "Wir hatten auch schon Ratten auf dem Auto", erzählt Horn. Nicht nur deshalb tragen die beiden Männer bei ihrer Arbeit (für einige wenige, die ihren Müll nicht legal entsorgen können) dicke Handschuhe, sie gehen vorsichtig vor und passen auf, dass sie sich nicht verletzen.

Manchmal werden Müllsünder auch erwischt, dafür ist aber nicht der Bauhof, sondern das Ordnungsamt der Stadt Mosbach zuständig. Der Müll und Unrat aus einer Haushaltsauflösung wurde kürzlich im Wald bei der Waldsteige entsorgt. Der Verursacher konnte ermittelt werden und ist jetzt mit einer Anzeige und einem Bußgeldvorschlag von 2000 Euro konfrontiert.

Für die Stadt Mosbach hat der Einsatz des Bauhofs für einzelne Bürger – denn der Großteil entsorgt seinen Müll ja so, wie er sollte – nicht nur finanzielle Folgen. "Es bleibt auch andere Arbeit liegen", sagt Matthias Dettlaff. Wie viel die illegale Entsorgung von Müll und Unrat die Stadt kostet, ist nicht genau zu beziffern, denn er wird ja in die Container im Bauhof einsortiert. Es lässt sich aber feststellen, dass die Kosten für die Entsorgung dieses Mülls stetig hoch ausfallen. 2019 waren es 27.000 Euro, 2020 über 25.000 Euro. Dieses Geld und auch den Lohn für die Bauhofmitarbeiter, die ihre Arbeitszeit auf die Entsorgung des Mülls verwenden, kommen übrigens aus dem Steuersäckel. Jeder zahlt also, wenn Einzelne ihren Müll illegal ablagern. Und das stinkt wirklich ...