Mosbach. (RNZ) Die Eisenbahnstraße wird ab dem morgigen Samstag bis einschließlich 7. April nochmals voll gesperrt. Zwischen den Einmündungen der Anton-Gmeinder-Straße und Brühlstraße erfolgen in der ersten Woche der Osterferien noch abschließende Arbeiten an der Gas- und Wasserleitung bzw. am Kanal. In der zweiten Ferienwoche erfolgen die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten.

Der Verkehr in Richtung Neckarelz wird über die B27, Alte Neckarelzer Straße, Schlachthofstraße und Industriestraße umgeleitet. In der Gegenrichtung kann die Eisenbahnstraße bis zur Anton-Gmeinder-Straße befahren werden. Hier erfolgt dann die Umleitung über die Anton-Gmeinder-Straße und Alte Neckarelzer Straße.

Die Bushaltestellen Bahnhof/Bleichstraße, Telekom und Henschelberg werden in dieser Zeit nicht angefahren.