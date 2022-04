Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die allermeisten Pfeile gehen nach oben, die Bilanz fällt bemerkenswert positiv aus. Der Rückblick, den die beiden Vorstände Holger Engelhardt und Marco Garcia am gestrigen Mittwoch auf das Geschäftsjahr 2021 der Volksbank Mosbach boten, zeichnet ein überaus zufriedenstellendes Bild. Von "guten Erfolgen und starkem Wachstum auch im zweiten Pandemiejahr" ist da zusammenfassend die Rede. Die Bilanzsumme ist um neun Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro gestiegen, das betreute Kundenkreditvolumen um 7,5 Prozent auf 940 Mio. Euro. Das Eigenkapital konnte zudem um rund 10,7 Prozent bzw. 13 Mio. Euro auf nun rund 100 Mio. Euro erhöht werden. Das höchste Wachstum innerhalb eines Jahres in der Geschichte der Volksbank Mosbach. Unter dem Strich der 2021er-Bilanz steht für die Volksbank Mosbach im eigenen Depot ein Habensplus von knapp 1,1 Mio. Euro, 2020 war ein Positivergebnis von 868.000 Euro ausgewiesen worden.

Hintergrund > 13 Millionen plus: Das Eigenkapital der Volksbank Mosbach ist im Jahr 2021 so kräftig gewachsen wie nie zuvor. Es liegt nun bei rund 100 Mio. Euro. > 940 Millionen: Um 7,5 Prozent gewachsen ist das betreute Kundenkreditvolumen. Insgesamt hat man fast eine Milliarde Euro betreut. > 223 Mitarbeiter bilden aktuell das [+] Lesen Sie mehr > 13 Millionen plus: Das Eigenkapital der Volksbank Mosbach ist im Jahr 2021 so kräftig gewachsen wie nie zuvor. Es liegt nun bei rund 100 Mio. Euro. > 940 Millionen: Um 7,5 Prozent gewachsen ist das betreute Kundenkreditvolumen. Insgesamt hat man fast eine Milliarde Euro betreut. > 223 Mitarbeiter bilden aktuell das Team der Volksbank Mosbach (2020 waren es 220 gewesen), darunter zwölf Auszubildende.

Überraschende Zahlen vor dem Hintergrund der Coronapandemie? Nicht unbedingt. Denn wie Garcia ausführt, habe man bei der Prognose im Herbst 2020 bewusst "konservativ geplant", war demnach von deutlich schwächeren Ergebnissen ausgegangen. Beim betreuten Kreditvolumen etwa hatte man lediglich eine Erhöhung um die Hälfte der nun erreichten 7,5 Prozent angepeilt. "Es ist bei Weitem besser gelaufen als ursprünglich angenommen", so Engelhardt: Zu befürchtende Kreditausfälle (etwa durch Insolvenzen oder ähnliches ausgelöst) habe es nicht gegeben, die meisten Unternehmen seien rasch wieder in die Spur gekommen, in manchen Branchen (zum Beispiel bei den Immobilien) habe man gar eine Art Boom ausmachen können. Die eigene Kompetenz, die man in Sachen Immobilienfinanzierung aufgebaut hat, sei der Volksbank da natürlich zu Pass gekommen; auch eine Spezialisierung im Agrarbereich habe zur stattlichen Steigerung des Kundenkreditvolumens beigetragen, so der Volksbank-Vorstand.

Die Rekordsteigerung des Eigenkapitals hat unterdessen einen Hintergrund: "Wir haben Geschäftsguthaben eingeworben", erklärt Marco Garcia. Die bis dato auf 1000 Euro begrenzten Mitgliederanteile an der Genossenschaftsbank habe man 2021 mit einer Sonderaktion "exklusiv für die Mitglieder" auf bis zu 10.500 erhöht. Dieses Angebot sei überaus stark nachgefragt worden – die höheren Anteile/Einlagen der Mitglieder sorgten dann mit für einen Zuwachs von 13 Mio. Euro beim Eigenkapital. Im Vergleich zu anderen Genossenschaftsbanken habe man bislang zwar eine enorm hohe Anzahl an Mitgliedern (rund 30.000) gehabt, die Einlagen seien aber eher unterdurchschnittlich gewesen. Mit der inzwischen abgeschlossenen Sonderaktion hat man die Verhältnisse nun angepasst.

Anpassen wird man demnächst auch die Gebührenordnung, wie Marco Garcia im Pressegespräch einräumte. Nach zehn Jahren seien Veränderungen hier unumgänglich. Wer künftig für was wie viel zu entrichten hat, das wolle man im Laufe des Jahres den Kunden "transparent und möglichst einfach" vermitteln, so Holger Engelhardt. Weiterhin verschont bleiben die Sparer vor "Verwahrentgelten", wie Negativzinsen in der Bankensprache heißen. Für Bestandskunden wolle man derlei Gebühren auch 2022 nicht erheben, bei Neu- und Firmenkunden wie auch Kommunen ist das Verwahrentgelt für bei der Bank geparktes Guthaben allerdings fällig.

Kein Thema ist derzeit eine Fusion mit einer anderen Bank. "Wir prüfen immer strategisch, das gehört ja auch mit zu unseren Aufgaben", er­klärt dazu Garcia. "Wir führen derzeit aber keine Gespräche über eine mögliche Fusion", schiebt Engelhardt nach.

Ein großes Thema ist bei der Volksbank Mosbach inzwischen Nachhaltigkeit. Die spielt beispielsweise im Anlagegeschäft eine wichtige Rolle. Nach Vorgaben von Europäischer Zentralbank und Bankenaufsicht sei man nämlich ganz klar angehalten, Geld möglichst dort anzulegen, wo eine gewisse Nachhaltigkeit in Bezug auf Umwelt, Soziales etc. nachweisbar ist. In Unternehmen, Vorhaben oder Geschäftsfelder, die als nicht nachhaltig eingestuft werden, soll demnach auch nicht nachhaltig investiert werden.

Nachhaltigkeit will man bei der Volksbank aber auch für sich selbst angewendet wissen. Auf dem Dach des Gebäudes in Mosbach hat man ein Bienenvolk angesiedelt, zudem einen Nachhaltigkeitsbeauftragten einberufen, in Elektromobilität investiert, Baumpflanzaktionen vorgenommen und andere Projekte in diesem Bereich gestartet. Auch die neue Crowdfunding-Plattform "Viele schaffen mehr" ist im Bereich der (regionalen) Nachhaltigkeit anzusiedeln, ebenso die Unterstützungsleistungen für die Kliniken, Schulen, Kindergärten oder soziale Einrichtungen. 115.000 Euro sind von der Volksbank aus via Spenden und Sponsoring im vergangenen Jahr in die Region geflossen.

Auf gutem Weg sieht man sich bei der Digitalisierung; die Umstände haben Weiterentwicklungen hier zuletzt maßgeblich befeuert. Digitalisiert habe sich die Volksbank insofern nicht nur im Kundenbereich, sondern auch "innerlich", so Holger Engelhardt. Digitale Dienstleistungen würden immer mehr in Anspruch genommen, das zentrale telefonische Kundenservicecenter sei inzwischen "die größte Geschäftsstelle". Die beiden Vorstände betonen aber: "Wir bleiben eine Omni-Kanal-Bank." Persönliche Gespräche und Beratungen vor Ort sollen weiter fester Bestandteil bleiben; auch am Filialnetz sind keine Veränderungen geplant. Dass in einigen Niederlassungen die Nachfrage stetig sinkt, sei jedoch unverkennbar, Veränderungen mittelfristig demnach nicht auszuschließen.

Die aktuellen weltpolitischen Veränderungen machen es indes schwer, eine zuverlässige Prognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben. "Es gibt viele Fragezeichen", sagt Marco Garcia, der wie Holger Engelhardt dennoch optimistisch bleibt. Schließlich will man auch beim nächsten Bilanzgespräch viele Pfeile nach oben präsentieren.