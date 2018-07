Mosbach. (mlo) Angeklagt war er wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung, haltbar war am Ende nur noch der letztgenannte Vorwurf: Der aus Rumänien stammende Ferenc N. musste sich am heutigen Freitag vor dem Schwurgericht des Landgerichts Mosbach verantworten, weil er einen Landsmann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll.

Ereignet hatte sich die Tat am 28. Februar dieses Jahres in einem von mehreren Arbeitern bewohnten Gebäude in Billigheim, wo der Angeklagte an diesem Abend zu Besuch war. Dort soll der stark angetrunkene 37-Jährige (eine Blutprobe in der Tatnacht ergab 2,72 Promille) die Bewohner durch lautes Musikhören und Singen am Schlafen gehindert haben, woraufhin diese ihn verprügelten. Davon zeugten mehrere Platzwunden im Gesicht sowie Schürfwunden am Körper des Angeklagten, wie die Sachverständige Stefanie Rechtsteiner von der Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg berichtete.

Nach der körperlichen Auseinandersetzung mit den anderen Arbeitern habe Ferenc N. unter Schock gestanden und minutenlang aus dem Fenster gestarrt, bevor er sich ohne Vorwarnung ein Küchenmesser vom Tisch geschnappt habe und auf den Flur gestürmt sei, erzählte der einzige beim Prozess anwesende Zeuge der Tatnacht. Weitere Zeugen des Abends konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden, da sie sich inzwischen unter unbekannter Adresse wieder in Rumänien aufhalten.

Im Gegensatz zur Aussage des in der Tatnacht ebenfalls anwesenden Bruders des Opfers, der behauptet hatte, er musste den Angeklagten davon abhalten, weiter auf sein Opfer einzustechen, erzählte der Zeuge, dass sich Ferenc N. nach dem ersten Zustechen direkt in sein Zimmer zurückgezogen habe.

Der von der Staatsanwaltschaft erhobene Vorwurf des versuchten Mordes war nach Meinung des Leitenden Oberstaatsanwalts Andreas Herrgen deshalb nicht länger haltbar. Vielmehr gehe man davon aus, dass Ferenc N. von sich aus von seinem Landsmann abgelassen habe und somit kein Mordversuch vorliegt. Sehr wohl sei aber der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung in lebensbedrohendem Ausmaß erfüllt, weshalb der Staatsanwalt eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren forderte.

Als strafmildernd wertete er die vorausgegangene Misshandlung des Angeklagten sowie seine starke Alkoholisierung. Beide Umstände hätten ihn in einen Affektzustand versetzt, wie es auch das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Dr. Matthias Michel nahegelegt hatte.

Dem "äußerst fairen Plädoyer" des Staatsanwalts hatte Verteidiger Andreas Wörner wenig hinzuzufügen, forderte aber eine Herabsetzung des Strafmaßes auf maximal drei Jahre. Das Urteil des Schwurgerichts lautete schließlich drei Jahre und sechs Monate.

Die Erklärung, Ferenc N. habe sich aufgrund der vorausgegangenen Auseinandersetzung gedemütigt gefühlt, wie es sein Zimmernachbar bei der Zeugenbefragung angab, sei keine Rechtfertigung für die Tat und aus deutscher Sicht nicht nachvollziehbar, stellte der Vizepräsident des Landgerichts, Dr. Alexander Ganter, bei der Urteilsbegründung klar. Er gab dem 37-Jährigen außerdem den gut gemeinten Ratschlag mit auf den Weg, die Zeit im Gefängnis zu nutzen, um etwas gegen sein Alkoholproblem zu unternehmen, wenn er nicht als "Dauergast" vor Gericht enden wolle.