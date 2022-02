Mosbach. (schat) Die Mosbacherinnen und Mosbacher haben die Wahl: Am Sonntag, 26. Juni, soll entschieden werden, wer künftig als Oberbürgermeister(in) die Geschicke der Großen Kreisstadt maßgeblich lenken wird. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung (siehe weitere Beiträge) bekräftigte Amtsinhaber Michael Jann (61), dass er sich ein weiteres Mal zu Wahl stellen wird. Jann war 2006 unter drei Bewerbern als Nachfolger von Gerhard Lauth zum Oberbürgermeister gewählt und bei der Wahl 2014 als alleiniger Kandidat bestätigt worden, seine zweite Amtszeit endet am 31. August. Mosbach habe sich gut entwickelt, befand der Verwaltungschef im Gemeinderat, er wolle auch weiterhin gemeinsam mit dem Gemeinderat "an der Zukunft der Stadt bauen". Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit sieht er dabei weiterhin als Basis einer konstruktiven Zusammenarbeit.

Die offizielle Stellenausschreibung soll am 8. April im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg und in der Gesamtausgabe der RNZ erscheinen, in der Folge sind Bewerbungen möglich. Das Ende der Einreichungsfrist für jene Bewerbungen wurde von der Stadtverwaltung auf Montag, 30. Mai, festgesetzt. Bei zwei oder mehr Kandidaten soll es am Montag vor dem Wahlsonntag (also am 20. Juni) eine öffentliche Bewerbervorstellung in der Alten Mälzerei geben. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig werden, wird am Sonntag, 10. Juli, abermals zur Abstimmung aufgerufen.