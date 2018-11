Die Post kommt wieder: Nach einem Tag Zwangspause wurde gestern am Zustellstützpunkt in Mosbach der Betrieb wieder aufgenommen. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat) Der "üble Fall" bei der Post scheint abgeschlossen. Nachdem am Dienstag übler Geruch und daraus resultierende Übelkeitsattacken bei Mitarbeitern dafür gesorgt hatten, dass am Zustellstützpunkt in der Pfalzgraf-Otto-Straße (für Mosbach und weitere Gemeinden in der Umgebung zuständig) nichts mehr ging, hat man den Betrieb inzwischen wieder aufgenommen.

"In Mosbach läuft alles", bestätigte Post-Pressesprecher Hugo Gimber am Mittwochmorgen auf Nachfrage der RNZ. Mit 15 zusätzlichen, von anderen Stützpunkten hinzugezogenen Arbeitskräften wollte man nach der ganztägigen Zwangspause am Dienstag den entstandenen Lieferrückstand möglichst schnell wieder aufholen.

Wie berichtet war am frühen Dienstagmorgen der Betrieb am Post-Stützpunkt in Mosbach eingestellt worden, drei Mitarbeitern war infolge einer ebenso heftigen wie üblen Geruchsentwicklung derart schlecht geworden, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Die verständigte Feuerwehr, zwischenzeitlich mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort, konnte die auslösenden Substanzen zunächst nicht ausmachen. Erst eine Analyse von Versandgut und einer Luftprobe aus dem Stützpunkt bei der Berufsfeuerwehr in Mannheim brachte am späten Dienstagabend nähere Erkenntnisse.

Die Annahme der Polizei, dass ein Wildschweinvergrämungsmittel (Hukinol), das per Internet bestellt werden kann, ausgelaufen ist und damit für die üblen Gerüche und Beschwerden der Mitarbeiter gesorgt hat, bestätigte sich dabei nicht ganz. Auch die Untersuchungen der Feuerwehr lieferten am Ende kein eindeutiges Ergebnis. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass es sich beim übel riechenden Stoff um Buttersäure handelte, die unter anderem in so genannten Stinkbomben zum Einsatz kommt.

Die drei Mitarbeiter, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, konnten laut Angaben von Polizei und Post noch am Dienstag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

"Hinweise auf eine Straftat oder dass sich jemand einen bösen Scherz erlaubt hat, gibt es bislang nicht", heißt es von der Polizei, weitere Ermittlungen werde es im Fall demnach auch nicht mehr geben. Vielmehr geht man nach derzeitigem Erkenntnisstand davon aus, dass in einem Paket während des Transports oder Umladens eine Ampulle (mit übel riechendem Inhalt) zu Bruch gegangen ist. Die vor Ort festgestellten Messwerte "überschritten keinerlei Grenzwerte", so die Polizei weiter.

Der "üble Fall" ist damit zwar nicht vollständig geklärt, die Luft aber inzwischen wieder rein und Pakete, Päckchen und Briefe wieder auf dem Weg zu ihren Empfängern.