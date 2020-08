Jedem seine Maske: In den Gastronomiebetrieben (wie hier in der „Krone“ in Diedesheim) ist Corona nicht nur in den Abläufen präsent, sondern wirkt sich nach wie vor aufs Geschäft aus. Die RNZ hat bei der Vereinigung „Gastro+“ nach Stimmung und Lage gefragt. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Zahlen klingen dramatisch: Rund zwei Drittel der Hotel- und Gastronomiebetriebe in Deutschland stehen jüngsten Meldungen zufolge vor dem Aus. Zu sehr wirkt in diesen Fällen der Lockdown nach, zu wenig ist nach den Lockerungen in die Kassen geflossen. In Baden-Württemberg verzeichnet das Gastgewerbe seit März einen durchschnittlichen Umsatzrückgang von 58 Prozent. "Diese Zahlen decken sich leider weitestgehend auch mit unseren Zahlen in Mosbach", erklärt Bernadette Martini, Sprecherin der Vereinigung der Gastronomiebetriebe, "Gastro+".

"Die Außengastronomie ist derzeit gut besucht, hierfür sind wir allen dankbar, die uns unterstützen, allerdings verzeichnen wir immer noch Umsatzeinbußen und die Löcher aus der Zwangspause können ohnehin nicht gestopft werden", erklärt Martini. In den Hotels im Stadtgebiet freue man sich derzeit immerhin über einen Zuwachs an Radfahrern und Wanderern, vor allem der Premiumwanderweg Neckarsteig sei bei den Touristen beliebter denn je.

Bernadette Martini, mit ihrem Hotel und Restaurant "Zum Lamm" doppelt von Corona betroffen, konkretisiert die Probleme, mit denen die Betriebe nach wie vor zu kämpfen haben. "Die Zeit der Schließung, die Abstandsregelung und das hierdurch reduzierte Platzangebot, die nach wie vor kaum stattfindenden Veranstaltungen, die immer noch komplett ausbleibenden Busreisen und die stark reduzierten Geschäftsreisen und Tagungen versetzen uns immer noch in eine existenzbedrohende Lage", sagt die Geschäftsführerin. In Baden-Württemberg liege der Umsatzrückgang in den Monaten Juni und Juli trotz Wiedereröffnung immer noch bei durchschnittlich 45 Prozent. In Mosbach sei man noch "ein bisschen besser dran", so Martini. Immerhin ein bisschen.

Dennoch: Fast die Hälfte der Einnahmen fehlt also, die laufenden Kosten bleiben unverändert. "Vor allem der kommende Herbst und Winter, die Zeit ohne Außengastronomie und mit weniger oder gar keinen Touristen, bereiten uns große Sorgen", erklärt Martini. Dementsprechend hoffen sie und ihre Kolleg(inn)en von Gastro+, dass die Corona-Lage weiter stabil bleibt und eine erneute Schließung vermieden werden kann.

Man ist dankbar für die erneute Unterstützung von Bund und Land. Die Stabilisierungshilfe des Landes (beim Nachweis eines Liquiditätsengpasses zu beantragen) wird vielen enorm helfen. "Bei der Überbrückungshilfe wäre jedoch eine Verlängerung bis Jahresende sinnvoll und nötig, da sie bei der derzeit kurzen Laufzeit von Juni bis August mangels Antragsberechtigung von den wenigsten Betrieben beantragt werden kann", führt Bernadette Martini aus. Hier ist ein Umsatzausfall von mindestens 40 Prozent Voraussetzung für Hilfe.

Auch die "überfällige Reduzierung" der Mehrwertsteuer auf Speisen helfe den Gastrobetrieben in der momentanen Lage sehr. Allerdings müsse, so die Schlussfolgerung und Forderung, die Mehrwertsteuer auf alle Speisen "dringend dauerhaft reduziert" bleiben. Das Ungleichgewicht vom Einkauf der Lebensmittel mit sieben Prozent und dem Verkauf mit 19 % dürfe nicht mehr wiederhergestellt werden. "Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit darf es nicht wieder der Fall sein, dass der Salat im Plastikbehälter oder die Currywurst zum Mitnehmen mit sieben Prozent besteuert werden, während die in unseren Restaurants von Porzellantellern verzehrten Speisen mit 19 % versteuert werden müssen", findet die Sprecherin von Gastro+.

Erfreulich seien die jüngsten Signale von Verwaltung und Gemeinderat: Auf "mehrmalige Bitte hin" wurden die Sondernutzungsgebühren seitens der Stadt Mosbach erlassen und die Sperrzeiten in der Außengastronomie verkürzt. "Wir freuen uns sehr, dass der Gemeinderat diesen für uns hilfreichen Maßnahmen zugestimmt hat", sagt Bernadette Martini: "Auch wenn die Lage weiter sehr angespannt sein wird, bleiben wir weiter positiv, kämpfen mit unseren Teams – und freuen uns auf viele nette Gäste."