Von Peter Lahr

Mosbach. Unübersehbar auf Herbst standen die Wetterzeichen am Samstag beim Kürbismarkt. Im strömenden Regen mussten die Marktbeschicker aufbauen. Doch immerhin später blieb es trocken, was dem "Mosbacher Markterlebnis" wieder zahlreiche Gäste bescherte.

"Willkommen in Mosbach", dieser Schriftzug prangt auf einem länglichen, gelborangefarbenen Kürbis Größe XL. "Das ist ein Pink Jumbo Banana", erläutert Ilona Weiß, die mit ihrer Familie wieder den Weg aus Unterkessach gefunden hat. Rund 100 Sorten Zier- und Speisekürbisse bauten die Kürbis-Experten dieses Jahr an. "Die Bischofsmütze ist diesmal nicht gekommen. Aber auch so ist die Auswahl groß." Das bestätigt bereits ein kurzer Blick auf die opulente Auslage. Als Novität gibt es grüne Hokkaidos: "Das gibt dann grüne Suppe", scherzt Ilona Weiß.

Wer nicht so lange auf sein Kürbisgericht warten will, der stellt sich brav in die Warteschlange, die der Weiß’sche Kürbiswaffelstand anlockt. Das duftet aber auch zu fein! Am Stand schräg gegenüber lockt der Kürbis eher rustikal. Frank Keller schießt Flammkuchen um Flammkuchen in seinen mobilen Holzofen ein. Auf die "Herbst"-Variante hat sein Team Kürbisscheibchen obenauf verteilt.

Das fällt nicht nur optisch auf. Es erweitere auch die vegetarische Speisekarte, findet der Bammentaler Flammkuchen-Bäcker, der "immer auf Tour" ist. "Die wachsen in meinem Garten", klärt Frank Keller auch gleich die Herkunftsfrage.

Auch Fans der klassischen Kürbiscremesuppe kommen bald auf ihre Kosten. Am Stand des Vereins "Mona Lisa" gibt es den wärmenden Snack für zwischendurch. Apropos Wärmen. Eigentlich ist Iris Beulich eine Spezialistin für wärmende Textilien. Schals, Handschuhe, Kappen oder Ohrwärmer, alles für die kalte Jahreszeit liegt schon bereit.

Foto: Peter Lahr

Doch dann hatte sie einen Stoff, der nicht so ganz ihren Vorstellungen entsprach. Ganz im Sinne des Upcyclings kam Beulich die Idee zum originalgetreuen Stoff-Deko-Kürbis. Aus dem Filzstoff nähte sie zunächst eine Art Beutel, stopfte ihn und unterteilte ihn mit Bändern, bis die typische Kürbisform stimmte. Dazu noch ein Stängel aus Filzstoff und natürlich Farbe. Fertig ist das Mini-Kürbis-Kunstwerk.

"Farben sind für mich Ausdruck der Lebensfreude", kommentiert sie die Palette. Für einen garantiert nicht verschrumpelnden Textilkürbis benötige sie eine Stunde. Nun hofft Beulich, dass alle ihre "Kinder" eine neue Heimat finden.

"Siehst du, des riecht schon." Fast schon philosophisch weist eine Oma ihr Enkelkind auf das Treiben von Kurt Schulz hin. Der Beerenfelder ist gerade dabei, Sauerkraut auf einem Holzhobel zu raspeln und dann in ein großes Gefäß zu schichten. "Amerika wäre nicht entdeckt worden, wenn die Seeleute kein Sauerkraut gehabt hätten", weiß der studierte Historiker, der sich mit dem Alltagsleben der Menschen vor 100 Jahren ganz genau auskennt.

Und ohne Amerika hätte es auch keinen Kürbismarkt gegeben, stammen doch die ältesten der "großen Beeren", zu denen die Kürbisgewächse eigentlich zählen, von dem Kontinent jenseits des Atlantiks. Die ältesten versteinerten Kürbissamen fand man übrigens in Mexiko. Zum Glück gab’s da noch keine Mauer.

Doch zurück in den Odenwald. Von hier hat Schulz auch Nüsse und Äpfel mitgebracht. "Die halten bis Weihnachten", versichert er. Außerdem findet sich an seinem Stand ein ganzes Sammelsurium rätselhafter Gerätschaften. "Ist das eine Muskatmühle", möchte eine Frau wissen. Und zeigt dabei auf eine Mohnmühle. Wenn dann noch jemand stehen bleibt und sagt: "Das haben wir auch so gemacht", dann freut sich Kurt Schulz ganz besonders.

Das Wasser aus dem Himmel verschonte die Marktleute und ihre Besucher den Rest des Tages und so konnten auch die handgeschnitzten Kürbisse ohne Schirm den Heimweg antreten und kamen dort trocken an. Denn eines ist klar. Mit dem Kürbismarkt hat die Kürbissaison eben erst begonnen. Bis Halloween dauert es noch ein paar Wochen.