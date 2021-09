Von Stephanie Kern

Mosbach. Es ist ein heikles Vorhaben, das war allen Beteiligten schon von Beginn an klar. Der Nabu will in Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Landschaftserhaltungsverband, Maschinenring, Fischereiverein und Feuerwehr den Hardhofsee abpumpen und von der Überhand nehmenden Goldfisch-Population befreien (die RNZ berichtete). Nun hat sich die Tierschutzorganisation "Peta" zu Wort gemeldet: "Die Tierrechtsorganisation protestiert gegen die Pläne der Stadtverwaltung und des örtlichen Naturschutzbunds", schreibt Peta in seiner Mitteilung.

Kern des Protests: Die Goldfische sollen von den Fischern zuerst betäubt und dann getötet werden. "Verwendung" finden sie dann noch als Tierfutter im Heidelberger Zoo. Ein fein abgestimmter Plan, der Peta nicht gerade glücklich macht: "Als Tierrechtsorganisation, die Individuen egal welcher Arten schützt, ist die Goldfischtötung für uns inakzeptabel", sagt Meeresbiologin Dr. Tanja Breining, Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei Peta. "Vielleicht schaffen es die Mosbacher gemeinsam mit Tierheimen, alle Goldfische zu adoptieren und ihnen so das Leben zu retten."

Tatsächlich haben sich schon nach dem ersten RNZ-Artikel, in dem der Plan des Nabu erläutert wurde, zwei Familien bei Peter Baus gemeldet, die Goldfische adoptieren wollen. "Wir haben dazu ja gesagt, wollen aber auch wissen, wer die Fische nimmt und wollen auch zugesichert haben, dass die Fische dann nicht wieder irgendwo ausgesetzt werden", sagt Baust. Denn nur durch ein solches Verhalten sei der Nabu überhaupt in eine solche Situation bzw. der Hardhofsee in diesen Zustand gekommen. "Der Hardhofsee ist eigentlich ein wertvoller Lebensraum für den streng geschützten Kammmolch", so Baust. Und er soll es auch wieder werden. Deshalb sollen Wasser und Schlamm nun aus dem See abgepumpt und dieser wieder der Natur überlassen werden. "Wenn der See abgepumpt wurde, trocknet er aus und füllt sich bis zur nächsten Laichperiode wieder – das hoffen wir zumindest", so der Nabu-Vorsitzende. "Dann ist der See ohne Fische und hat auch wenig Wasser, aber für die Amphibien wird es reichen."

Es sei auch absolut möglich, dass der See dann wieder regelmäßiger austrockne. "Wer plant, Goldfische jetzt aufzunehmen, bis der See sich wieder gefüllt hat, um sie dann wieder auszusetzen, riskiert ihren sehr viel grausameren Tod." Wenn der See dann wieder austrocknet, würden die Fische nämlich grausam ersticken. "Mit unserem Plan haben wir es uns nicht einfach gemacht, wir haben viele unterschiedliche Akteure ins Boot geholt, die alle auf das Ziel hinarbeiten, aus dem Hardhofsee wieder Lebensraum für Amphibien zu machen", sagt Baust.

Denn der Naturschutz stelle den Schutz der Natur an erste Stelle, eine Tierschutzorganisation habe einen anderen Anspruch: Ihr ist der Schutz des Individuums am wichtigsten. Baust betont, dass man am Plan festhalten wolle. "Wer einen oder mehrere Goldfische möchte, ist aber gerne willkommen – wenn sie nicht wieder ausgesetzt werden." Da die Aktion sehr bald stattfinden soll, sollen sich Interessierte am Montag per E-Mail an peter.baust@nabu-mosbach.de wenden.

Eine Sache ist dem Naturschützer noch wichtig: "Wenn wir jetzt nichts tun, würde das Gewässer wahrscheinlich sehr bald sowieso umkippen, alle Goldfische würden qualvoll ersticken. Unser Plan läuft unter kontrollierten Bedingungen. Es gibt kein Tierleid", versichert Baust.