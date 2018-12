Mosbach. (dore/schat) Rund ist relativ. Und ganz so rund, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, lief es in Sachen Postzustellung nach der Zwangspause vergangene Woche wohl doch nicht. Mehrfach meldeten sich bei der RNZ Leser aus Mosbach, die nicht nur am vergangenen Dienstag keine Post erhielten.

Zur Erinnerung: Beißender Geruch im Zustellstützpunkt der Post in der Pfalzgraf-Otto-Straße - für Mosbach und weitere Gemeinden in der Umgebung zuständig - hatte an jenem Tag vor einer Woche Übelkeitsattacken bei Mitarbeitern ausgelöst und letztlich dafür gesorgt, dass der Betrieb für einen Tag lahmgelegt wurde. Am Mittwochmorgen sei in Mosbach dann wieder alles normal gelaufen, wie Post-Pressesprecher Hugo Gimber gegenüber der RNZ erklärt hatte.

Augenscheinlich lief doch nicht alles. Von betroffenen Anwohnern aus verschiedenen Straßenzügen Mosbachs war zu erfahren, dass sie schon am Montag und bis einschließlich Donnerstag keine Post bekommen hatten bzw. haben. "Erst am Freitag habe ich wieder meine Briefpost erhalten. Es war ein ganzer Stapel voll", beschwerte sich etwa ein Einwohner aus der Waldstadt. So habe er dann alle Ausgaben einer überregionalen Tageszeitung, die er eigentlich jeden Tag per Post zugesandt bekommen sollte, erst am Freitag - zusammen mit der aktuellen Ausgabe - empfangen.

Auf Nachfrage erklärte Post-Pressesprecher Gimber, dass man trotz zusätzlich nach Mosbach beordertem Personal und in der Tat bis Samstag gebraucht habe, um den Lieferungsrückstand aufzuarbeiten. Die Mitarbeiter seien an die Leistungsgrenze gegangen, wegen der "bereits sehr hohen Sendungsmengen in der Vorweihnachtszeit konnten nicht alle Bezirke an allen Tagen komplett beliefert werden", so Gimber weiter. Inzwischen seien alle Sendungen zugestellt, die "gewohnte Zustellqualität" wieder gewährleistet.