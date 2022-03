Von Stephanie Kern

Mosbach. Es ist etwa ein Dreivierteljahr her, dass die Rhein-Neckar-Zeitung sich mit den Mosbacher Schulleitern Marianne Soult (Waldstadt-Grundschule) und Jochen Herkert (Nicolaus-Kistner-Gymnasium) getroffen hat. Anlass war damals die Öffnung der Schulen nach den Pfingstferien. Inzwischen liegt ein weiterer Corona-Winter hinter den Schulen, und trotz nie dagewesenen Rekorden bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus mussten die Schulen nicht wieder in den Fernunterricht wechseln. Wie läuft der Unterricht im Klassenzimmer? Und wie geht man mit den neuen Routinen um?

Vor einem Jahr um diese Zeit waren Ihre Schulen geschlossen – jetzt sind sie offen. Ist das ein Grund zur Freude?

Marianne Soult: Selbstverständlich ist das ein Grund zur Freude, keine Frage! Auch ein noch so gut organisierter Online-Unterricht ersetzt nicht den Präsenzunterricht. Live-Begegnungen machen doch das Schulleben aus!

Jochen Herkert: Der Präsenzunterricht tut gut, weil die sozialen Aspekte wieder mehr berücksichtigt werden können. In Summe würde ich auch sagen, dass es ein Grund zur Freude ist.

Obwohl die Schulen geöffnet sind, ist Schule ganz anders als noch vor drei Jahren. Kommen denn alle Schüler mit den Regelungen klar?

Soult: Maske und Testen, das gehört derzeit zum Schulalltag dazu. Unsere Schulkinder haben sich an die Regeln gewöhnt und setzen so vieles wunderbar um. Das ist wirklich bemerkenswert. Und wenn sie mal zum Beispiel durch Quarantäne nicht am Unterricht teilnehmen dürfen, kann ich sie online ins Klassenzimmer dazu holen.

Herkert: Eins zu eins können wir aufgrund der Vielzahl der Klassen und Fächer den Unterricht nicht ins Digitale übertragen. Abschnittsweise wird dieses Angebot aber für Schüler in Quarantäne gemacht. Parallel haben sich durch die Digitalisierung neue Möglichkeiten ergeben – nicht nur während der Schulzeit.

Manch ein baden-württembergischer Schulleiter klagte in den vergangenen Wochen, dass Schulen inzwischen hauptsächlich Teststation, Gesundheitsamt, Beratungsstelle und Betreuungseinrichtung seien. Sehen Sie das auch so?

Soult: Ich denke, wir Schulleiterinnen und Schulleiter sind wahre Organisationshelden geworden und vieles ist jetzt auch Routine: Diverse Listen führen, wöchentliche Rückmeldungen an den Schulträger und ans Gesundheitsamt und vieles mehr.

Herkert: Wir haben hier einen dicken Ordner, in dem alles dokumentiert werden muss. Ich schreibe viele E-Mails an die verschiedenen Klassenstufen. Aber nach so langer Zeit hat es sich eingespielt, es ist auch bei uns Routine. Ich bin vor allem den zwei Kollegen dankbar, die das Testen federführend betreuen, das kostet sicher drei bis vier Stunden am Tag. Nichtsdestotrotz sind uns diese Regelungen in Fleisch und Blut übergegangen.

Vereinzelt werden auch schon Rufe laut, das Testen an Schulen einzustellen ...

Soult: Ich finde das konsequente Testen wichtig und für die Kinder ist es kein Problem.

Herkert: Absolut! Für die Kinder ist das Testen ins Selbstverständnis übergegangen. Und anhand der Infektionen, die wir dadurch rausfiltern, empfinde ich es auch als gerechtfertigt.

Die Schülerinitiative "#wirsindlaut" fordert, die Präsenzpflicht an den Schulen auszusetzen. Wäre das sinnvoll?

Herkert: Meiner Meinung nach sind alle Mischformen problematisch, das haben die vergangenen zwei Jahre gezeigt. Außerdem hat sich auch gezeigt, dass die Schulen nicht der Treiber sind, dass hier nicht das Haupt-Ansteckungsgeschehen läuft. Die Maßnahmen haben gewirkt. Ich glaube auch, dass das für dieses Schuljahr keine Diskussion mehr geben sollte. Wir haben doch den ganzen Winter gezeigt, dass es geht. Keine Mosbacher Schule musste geschlossen werden!

Soult: Das sehe ich auch so: Die Schule ist nicht der Ort, an dem Infektionen in großem Maße stattfinden.

Ein Thema der kommenden Monate, wenn nicht Jahre, wird auch die Aufarbeitung der Pandemie sein. Bund und Land haben Aufholprogramme aufgelegt. Reicht das?

Herkert:Ich habe ja schon im letzten Sommer etwas anderes angeregt, nämlich eine Verkleinerung der Klassen. Das wurde leider nicht gehört. Stattdessen gibt es das Rückenwind-Programm, und wir haben tatsächlich viele Schüler, die das nutzen. Es ist aber schwierig, dafür Lehrkräfte zu finden, denn der organisatorische Aufwand ist gemessen an der Verdienstmöglichkeit sehr hoch. Inzwischen haben wir aber zum Glück einen recht großen Pool an Lehrkräften und ein sehr vielfältiges Programm an unserer Schule. Zu Beginn haben wir das Programm zusätzlich zum normalen Unterricht umgesetzt. Inzwischen kommen wir zu einer integrativeren Form des Rückenwinds: Die unterstützenden Kräfte sind im Unterricht dabei. Wir können dann die erreichen, die Unterstützung benötigen, ohne sie zeitlich zu überfordern.

Rückenwind soll sich ja nicht nur auf fachliches Wissen begrenzen, es gibt ja auch explizit Mittel für Angebote im sozial-emotionalen Bereich.

Herkert: Damit machen wir ganz tolle Erfahrungen, und damit möchte ich auch weitermachen. Es gibt zum Beispiel einen Schwimmkurs, Fußball- und Sportkurse, demnächst soll Geocaching starten. Da bemerke ich eine große Resonanz. Es tut den Kindern auch tatsächlich sehr, sehr gut. Ich stehe diesen Angeboten sehr offen gegenüber, und die finanzielle Ausstattung ist tatsächlich auch sehr gut.

Gibt es denn auch tatsächliche Folgen der langwierigen Schulschließungen?

Soult: Die gibt es mit Sicherheit. Deshalb sind wir froh und dankbar, dass es vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Nicht nur im kognitiven und sprachlichen Bereich brauchen viele Kinder Förderung, sondern vor allem auch beim sozialen Lernen.

Herkert: Das sehe ich tatsächlich auch, wir beobachten auch bei unseren Schülern einen großen Bewegungsdrang. Da sind auch die Defizite sehr offensichtlich.

Wie sind denn die Erfahrungen mit den neuen Erstklässlern gerade in Bezug auf Sozial- und Lernverhalten?

Soult: Uns lag auch während der Schul- und Kita-Schließungen eine gute und vertrauensvolle Kooperation mit unseren beiden Kindergärten am Herzen. Unsere Kooperationslehrerin hat in Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen viel Zeit und Engagement investiert, um den Kindern – und auch deren Eltern – einen guten Übergang in die Grundschule zu ermöglichen. Das war sehr wichtig, bestimmt auch für ein gutes Lern- und Sozialverhalten. Wir sehen, dass die Kinder Struktur brauchen. Durch das Auf und Ab der vergangenen zwei Jahre fehlte ihnen einfach Verlässlichkeit. Unsere jetzigen Erstklässler starteten mit vielen Einschränkungen in ihr Schulleben, wie z. B. Maskenpflicht, Testen, zugewiesene Pausenplätze oder die Kohortenregelung. Aber es sind klare Regeln, mit denen jetzt alle gut zurechtkommen.

Und gibt es auch inhaltlich große Defizite?

Herkert: Ich beobachte die großen Lücken nicht, aber den Drang nach Bewegung. Ich finde, dass man auch mal optimistisch sein darf. Es liegt auch an der Einstellung: Es ist nicht alles schlecht!

Soult: Die inhaltlichen Defizite sehe ich so nicht. Was die Kinder wieder lernen mussten, war ausdauernd zu arbeiten. Das können sie aber auch wieder richtig gut, und ich bin mir sicher, dass unsere jetzigen Viertklässler selbstbewusst und mit einem gut bestückten "Rucksack" an ihren weiterführenden Schulen ankommen werden.

Von der Kultusministerin wurden Anpassungen bei den Abschlussprüfungen versprochen. Wie sehen diese aus?

Herkert: Die Anpassungen sind mehr oder weniger identisch mit den Erleichterungen, die es für den vorigen Jahrgang gab.

Wie groß ist eigentlich der Druck, der gerade auf Schülern und Schulen lastet?

Herkert: Ich glaube, in Summe ist die Belastung schon groß gewesen – für Schüler und Lehrer. Es gibt kein Abschalten mehr; dass man Dinge von zu Hause regelt, ist jetzt Standard geworden.

Soult: Unsere Erstklässler kennen Schule nur so, wie es jetzt pandemiebedingt ist. Die Viertklässler sind schon alte "Coronahasen". Die Kinder gehen mit der Situation nach wie vor bemerkenswert gut um.

Abschließende Frage: Was brauchen Kinder jetzt?

Soult: Ich denke, sie freuen sich über verlässliches Lernen im Klassenverband mit gemeinsamen Erlebnissen. Es ist Zeit, etwas zurückzugeben.

Herkert: Das nenne ich ein treffendes Schlusswort!