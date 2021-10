Mosbach. (schat) Der neue Plan muss noch ein wenig warten: Zwei Monate später als vorgesehen wird die Einbringung des Haushaltsplans 2022 für die Große Kreisstadt Mosbach erfolgen. Ursprünglich war die ausführliche und öffentliche Vorstellung der Finanzplanungen für die nächste Sitzung des Gemeinderats am 19. Oktober anberaumt, nun übt man sich aufgrund der Rahmenbedingungen noch ein wenig in Geduld.

"Der Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg als maßgebliche Planungsgrundlage liegt zwar bereits vor, beruht aber auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung und wird nach der November-Steuerschätzung noch einmal angepasst", erklärte Mosbach Oberbürgermeister Michael Jann in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Durch eine Verschiebung der Haushaltseinbringung auf die öffentliche Sitzung am Mittwoch, 8. Dezember, könne man bei Bedarf geänderte Ertragserwartungen bei den Steuereinnahmen und im kommunalen Finanzausgleich in die Mosbacher Planung einbeziehen, so Jann weiter. Gerade im Hinblick auf die pandemiebedingt schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen erhofft man sich so (zumindest ein wenig) mehr Verlässlichkeit.

Mit den Fraktionen des Gemeinderats hatte sich die Verwaltungsspitze vorab bereits über die Verschiebung der Haushaltseinbringung verständigt. Die Sitzungstermine für die weitere Beratung des Haushalts werden dann Anfang 2022 stattfinden und sollen nach Abstimmung baldmöglichst bekannt gegeben werden.