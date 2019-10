Mosbach. (schat) Der grüne Punkt hat einst in den 1990er-Jahren den Aufbau eines dualen Systems zur Verwertung von Verkaufsverpackungen markiert. Dieser Tage nun tauchte der abfalltechnisch ein wenig in Vergessenheit geratene Punkt im Stadtgebiet von Mosbach auf - wo etliche Kanaldeckel mit einer kreisrunden Markierung in leuchtendem Grün versehen sind. Was soll uns der Punkt in diesem Fall sagen?

Die Antwort bleibt im Verborgenen, zumindest räumlich gesehen. Denn erst ein ganzes Stück im Untergrund unter den schweren Deckeln mit dem grünen Punkt ist der Grund für die Markierung zu finden. "Hier sind Rattenköder angebracht", erklärt Patrick Feyl, nachdem er zu Demonstrationszwecken einen der gekennzeichneten Gullydeckel auf dem Parkplatz unweit des Verkehrsübungsplatzes in Neckarelz aus dem Kanalschacht gehoben hat. Unten baumelt eine unscheinbare Dose, in diesem Fall schon in Funktion - also von den Nagern angefressen. Feyl ist Mitarbeiter der Firma Rockstroh, seine Kollegen haben dieser Tage im gesamten Stadtgebiet Rattenköder in der Kanalisation installiert.

"In diesem Jahr wurden etwa 550 Kanalschächte mit Ködern belegt", skizziert Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach, den Umfang der "Regulierungsaktion", die an rund zehn Prozent der Schächte angewendet wird. Verhindern will man mit der Ausbringung der Giftköder eine weitere Ausbreitung der Rattenpopulationen. "Das sind Stellen, die von Bürgern gemeldet werden oder von denen man weiß, dass dort vermehrt Ratten aktiv sind", schildert Patrick Feyl.

Im mit Cerealien angereicherten Köder sei ein Blutgerinnungshemmer, so Feyl weiter. Einmal von den Nagern aufgenommen, führe der zu einer ebenso raschen wie kontinuierlichen, Schwächung des Tieres und letztlich zu dessen Tod. "Ratten gehören zu unserem Leben dazu", betont Feyl, mit der Bekämpfung wolle man nur einer übermäßigen Ausbreitung entgegenwirken.

Einmal jährlich werden die Köder im Stadtgebiet ausgebracht, an eben jenen Stellen, die von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes bei ihren regelmäßigen Kontrollen als Problempunkte ausgemacht wurden (auch aufgrund von Meldungen aus der Bevölkerung). Die Köder selbst werden nach Ausbringung nicht mehr extra kontrolliert. Nach und nach verlieren sie Anziehungskraft und Wirkung.

Das Rattenaufkommen in Mosbach sieht Patrick Feyl im Vergleich zu anderen Einsatzgebieten als "eher unterdurchschnittlich" an. Ein paar typische Anziehungs- und Sammlungspunkte gebe es dennoch. "Das ist überall gleich, wo es viel Nahrung gibt, sind auch viele Ratten", weiß er.

Rund 3000 Euro investiert man seitens der Stadtverwaltung pro Jahr dafür, dass die Nagerpopulation auch künftig auf einem unterdurchschnittlichen Niveau bleibt. Und die Zahl der grünen Punkte im Stadtgebiet nicht steigt.