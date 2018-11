Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt im Herzen der Mosbacher Altstadt wird am kommenden Freitag eröffnet. Foto: Thomas Kottal

Mosbach. (stm) Zum 38. Mal öffnet am kommenden Freitag, 30. November, der Weihnachtsmarkt im Herzen der malerischen Fachwerkstadt Mosbach seine Buden und Stände. Der Verkehrsverein Mosbach hat mit Unterstützung diverser Kindergärten und Grundschulen sowie der Musikschule Mosbach ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm zusammengestellt.

Am Freitag stimmen die Kinder des Pfalzgraf-Otto-Kindergartens, der Kinderchor "Idefixe" und der Nikolaus um 16.45 Uhr feierlich auf den Weihnachtsmarkt ein, bevor Oberbürgermeister Michael Jann diesen auf der Bühne am Kirchplatz offiziell eröffnet. Anschließend findet eine kurze Eröffnungsandacht zur Advents-Schaufensterausstellung des ökumenischen Figuren-Teams Mosbach & Lohrbach statt.

An jedem Adventssonntag hat man die Möglichkeit, um 14 Uhr an einer kostenlosen Führung zur Schaufensterausstellung teilzunehmen. Der Posaunenchor Neckarelz-Diedesheim spielt nach dem von Kindergärten, Grundschulen und der Musikschule gestalteten Bühnenprogramm, das immer montags, mittwochs und freitags um 17 Uhr stattfindet, um 17.30 Uhr auf (weitere Termine: Sonntag, 2., 9. und 16. 12). Anschließend, um 18 Uhr, singt der "Chor Royal" Weihnachtslieder in klassischen und modernen Arrangements.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, wird der Rathaussaal jeweils von 11 bis 20 Uhr zur "Sternenstube": Kunsthandwerker bieten allerlei Dekoratives an. Im benachbarten kleinen Rathaussaal beginnt um 15 Uhr eine musikalische Kinderbuchlesung, begleitet von Schülern der Musikschule Mosbach. Der Eintritt ist frei.

Um 15.30 Uhr spielt der Musikverein Herbolzheim auf dem Kirchplatz, um 17 Uhr beginnt vor der RNZ eine Nachtwächterführung für Familien mit Kindern. Freunde der Schlagermusik kommen um 17.30 Uhr auf der Bühne am Kirchplatz mit dem Schlagersänger Mario Steffen auf ihre Kosten.

An den Sonntagen, 2., 9. und 16. Dezember besteht von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit, vom Rathausturm einen ganz besonderen Blick auf den weihnachtlich beleuchteten Markt- und Kirchplatz zu werfen. Von 15 bis 16.30 Uhr gibt es am kommenden Sonntag in der Stiftskirche das Benefizkonzert "E b‘sondere Zeit" des Rotary Clubs Mosbach-Buchen. Gleich im Anschluss, um 16.30 Uhr, spielt das Jugendblasorchester Waldbrunn.

Die Mediathek hat das Puppentheater "Gugelhupf" zu Gast, das mit der Geschichte "Der Weihnachtsbär" kleine und auch große Zuhörer begeistern und verzaubern will. Das Theater für Kinder ab vier findet am Montag, 3. Dezember, um 16 Uhr statt. Karten gibt es in der Mediathek.

Die Ausstellung örtlicher Vereine bietet auch in diesem Jahr beeindruckende Einblicke in verschiedene und sehr spezielle Sammelgebiete. Die Ausstellung wird am Freitag, 7. Dezember, um 18 Uhr eröffnet und ist bis Sonntag, 9. 12., täglich von 9 bis 20 Uhr im Rathaussaal zu sehen.

Am Samstag, 8. Dezember, findet in Mosbach die lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr statt (weiterer Termin: 15. Dezember), an der sich der Mosbacher Einzelhandel in der Innenstadt und die Aussteller des Weihnachtsmarktes beteiligen. Erstmalig dabei ist auch die Mediathek mit ihrer "Langen Nacht der Bücher". Es wird nicht nur eine große Tombola geboten, sondern ab 18 Uhr sogar ein kostenloser Verleih von aktuellen Filmen. Um 16.30 Uhr spielen die Kurpfälzer Alphornbläser, und um 18 Uhr erklingen feierliche Weihnachtslieder auf dem russischen Bajan. Weihnachtliche Musik aus aller Welt präsentiert um 19.15 Uhr das Zymbal-Duo "Bella Vita" von der privaten Musikschule Bodenheim. Um 20 Uhr lädt Gästeführer Bert Hergenröder zur heiteren Abendführung durch das romantische Mosbach ein.

Für festliche Musik und adventlichen Frohsinn sorgt am zweiten Advent, 9. 12., um 15.30 Uhr der Musikverein Neudenau auf dem Kirchplatz (weiterer Termin: 15. Dezember, 15.30 Uhr). Erstmalig dabei auf dem Weihnachtsmarkt sind um 18.15 Uhr die Chöre "Sing a Song" und "O’Greenwood" aus Obrigheim, die nicht nur weihnachtliche Musik vortragen, sondern auch Rock-Pop und irisch-schottische Folkmusik.

Interessante Informationen und die ein oder andere Geschichte über Mosbach erzählt Gästeführerin Christel Marmann bei ihrer Altstadtführung am Freitag, 14. Dezember um 16.30 Uhr.

Am vierten Adventswochenende, 15./16. Dezember, dürfen kleine wie auch große Zuhörer jeweils von 14.30 bis 15.30 Uhr im Rathaussaal in eine Märchenwelt eintauchen: Die VHS-Theaterbühne "Die Maske" führt "Rumpelstilzchen" auf. Um 17.30 Uhr verzaubert die Solistin von "Silberschatten" mit ihrer keltischen Harfe. Weiter geht es um 19.30 Uhr mit dem Don-Kosaken-Chor.

Am Sonntag, 16. Dezember, sorgt um 14.45 Uhr die Stadtkapelle Mosbach für zusätzliche adventliche Stimmung rund um den Weihnachtsmarkt. Um 16.30 Uhr lässt das swingende Weihnachtsmann-Trio "Christmas Jazz" rund um den Markt- und Kirchplatz noch einmal die Vorfreude auf Weihnachten groß werden. Die Mosbacher Kantorei lädt um 19 Uhr zu einem besonderen Weihnachtskonzert in die Stiftskirche ein.

Info: Der Weihnachtsmarkt ist bis 19. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Bewirtungsstände optional bis 21 Uhr. Das komplette Programm gibt es unter www.mosbach.de. Zu den Führungen sind Anmeldungen unter Telefon 06261/91880 erforderlich.