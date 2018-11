Seit 55 Jahren rocken sie die Bühnen: die "Bautzy’s". Auch in Zukunft wollen die Vollblutmusiker ihren Fans tolle Konzerte bieten. So spielen sie am 24. November bei der Oldie-Night, zu der es noch Karten in der RNZ gibt, in der Alten Mälzerei auf. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Die "Bautzy’s" lieben es, zu rocken. In Mosbach ist die Band bei vielen Fans beliebt und erfreut mit ihren Auftritten. Die Mosbacher Kultband zeigt immer wieder Herz für hilfsbedürftige Menschen - veranstaltet Benefizkonzerte u. a. für die RNZ-Weihnachtsaktion und Bürgerstiftung "Tafeln für die Tafel". 55 Jahre jung wird in diesem Jahr die Beat- und Rockgruppe. Die "Bautzy’s" in ihrer aktuellen Besetzung mit Heinz Gottmann, Rudolf Hörner, Franz Lack, Hartmut Landhäußer, Richard Leutz, Klaus Raab und den jüngsten Neuzugängen Franziska Banholzer und Franz Kern feiern am Samstag, 24. November, mit der Zwölften Oldie-Night in der Alten Mälzerei ihr 55-jähriges Bandbestehen.

55 Jahre jung, bei Generationen von Fans angesagt und kein bisschen müde. Was ist denn das Erfolgsrezept?

Landhäußer: Unser Markenkern ist die handgemachte Musik. Wir lassen es noch auf der Bühne rocken. Es ist unser einzigartiger Sound, der Originalsound. Denn bei uns kommen keine computergesteuerten Hilfsmittel zum Einsatz. Wo "The Bautzy’s" drauf steht, sind "The Bautzy’s" drin, darauf können sich unsere Fans verlassen. Und: Wir versuchen bei unseren Live-Auftritten auch nah an den Originalkünstlern zu sein. Gleichzeitig muss man auch mit der Zeit gehen, wir waren und sind offen gegenüber neuer Musik und Lieder. Wobei wir unserem Credo als Rockband treu bleiben. Die Lieder müssen genau so rocken wie wir auch (lacht).

Drehen wir die Uhr zu den Gründungsjahren zurück: Wie hat denn alles angefangen?

Gottmann: Die Geburtsstunde der Band war im Jahre 1963. Damals ging die Initiative zur Gründung einer Band von mir und Gerhard Baier aus, der leider schon viel zu früh verstorben ist. Und von Gerd Seeberger. In unserer aktiven Zeit in der Jugendkapelle Mosbach kam die Idee auf, eine Band zu gründen. Und so überlegten wir, wen man noch für dieses Unterfangen gewinnen könnte. Die Wahl fiel schließlich auf Rudolf Hörner, Klaus Raab und Hartmut Landhäußer. Das waren noch andere Zeiten, denn wir probten erstmals in der Waschküche meiner Tante Anna im Knopfweg.

Welches Vorbild hatten Sie denn?

Leutz: Die Beatles hatten es uns angetan. Die britische Beat- und Rockband war unser großes Vorbild. Nach unseren ersten erfolgreichen Auftritten in unterschiedlichen Tanzsälen auch außerhalb unseres Kreises wurden wir gar als "die Beatles aus dem Odenwald" angekündigt. Dies war eine große Ehre für uns. Wir traten damals, wie die Beatles in ihren Anfangsjahren, mit Anzügen auf. Nur bei den Pilzfrisuren haperte es, diese hatten wir nicht (lacht).

An welche Veranstaltungen denken Sie in Ihrer Bandgeschichte gerne?

Raab: Da gibt es viele. Aber denkwürdig war der Auftritt der "Lords" 1966, die wir nach Mosbach brachten. Sie waren damals schon bekannte Stars und spielten in der Jahnhalle auf. Und natürlich unseren Durchbruch nach unserem Comeback im Jahr 2006. Wir traten auch wieder in der Jahnhalle bei der SWR-Sendung "Legends of Pop" als "local heroes", quasi als regionale Helden, auf. Der Rundfunk schaltete in die mit über 1000 Gästen überfüllte Jahnhalle und sendete teilweise live aus Mosbach. Bei dieser Show, die uns auch einen überregionalen Bekanntheitsgrad bescherte, traten neben den SWR-Allstars auch "The Rattles" auf. Gleichzeitig sind unsere Fernsehauftritte zu nennen.

Apropos Comeback: Sie hatten sich Ende der 1960er-Jahre getrennt und kamen Anfang der 2000er wieder zusammen. Wie kam es dazu?

Leutz: Aufgehört haben wir nie, aber es kam dann in der Tat eine Zeit, in der "Die Bautzy’s" in unterschiedlichen Besetzungen aufspielten. Bis ins Jahr 2001: Dann rief Gerhard Baier "die Bautzy’s der ersten Stunde" in seinem Betrieb zum Stammtisch zusammen. Dabei merkten wir schnell, das Feuer lodert in uns. Wir wollten quasi in der Ur-Besetzung wieder die Bühne rocken und unseren Fans eine Freude bereiten.

Wie war die Resonanz aufs Comeback?

Hörner: Wir traten erstmals wieder in der Fabrikhalle von "Multi Color" auf. Und unsere alten Fans waren wieder da. Sie waren wie elektrisiert. Sie sind mit uns groß und älter geworden. Aber schön für uns ist, dass neben den älteren Fans auch jüngere dazugestoßen sind. Es ist eine schöne, generationsübergreifende Mischung.

Wie binden Sie das junge Publikum?

Landhäußer: Zum einen glauben wir, die Besucher merken uns den Spaß und die Freude, die wir auf der Bühne haben, an. Dieser Funke springt rüber. Zum anderen haben wir mit Franz Kern und Franziska Banholzer zwei neue Vollblutmusiker in unserer Reihe. Beide zählen zur jüngeren Generation und senken unseren Altersdurchschnitt. Mit Franz und Franzi haben wir die Möglichkeit genutzt, unsere musikalische Repertoire enorm zu erweitern und natürlich neue Ideen einfließen zu lassen. Wir haben uns weiter entwickelt. Denn stehen bleiben darf man nicht. Trotzdem wollen und werden wir, neben allen neueren Songs die Hits aus den Jahren unserer Jugendzeit als einen festen Bestand in unserer breiten Hitliste halten. Nur dann ist der Name "Kultband" berechtigt.

Sie haben in all den Jahren auch immer wieder ein Herz für benachteiligte Menschen gezeigt. Warum ist Ihnen dies wichtig?

Lack: Uns geht es gut. Dies ist ein Privileg. Und im Zuge unseres sozialen und ehrenamtlichen Engagements u. a. in Vereinen und anderen Institutionen kennen wir die Sorgen und Nöte der Menschen. Es ist uns ein großes Herzensanliegen, notleidende Menschen zu helfen. Deshalb unterstützen wir seit Jahren die RNZ-Weihnachtsaktion mit unserem Benefizkonzert im Pflegeheim Tannenhof. Ebenso wichtig ist uns unsere Teilnahme an den Veranstaltungen der Bürgerstiftung "Tafeln für die Tafel" in unserer Heimatstadt Mosbach.

Sie werden am 24. November in der Alten Mälzerei ihr Jubiläum feiern. Auf was dürfen sich die Gäste freuen?

Kern: Wir werden wieder mit unseren Fans einen tollen Partyabend genießen. Viele unserer Gäste sind schon seit dem ersten Auftritt in der Alten Mälzerei dabei, und man kennt sich. Das schafft Nähe und verbindet. Sie freuen sich darauf, fröhlich das Tanzbein schwingen zu können und in den Pausen in Erinnerungen zu schwelgen. Wir werden den typischen Sound der "Bautzy’s" in unserem Wohnzimmer, in der Alten Mälzerei, erklingen lassen.

Wie geht es in Zukunft weiter?

Banholzer: Wir haben erst Geld für eine neue Beschallungsanlage in die Hand genommen. Das ist ein untrügliches Indiz dafür, dass wir weiter machen, und wir werden weiter machen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass meine Jungs Ü60 und Ü70 gesund bleiben. Wir sind Vollblutmusiker, die Freude an der Musik haben, und diese Freude mit unseren Fans teilen. Wir sind eine tolle Truppe, in der alles stimmt, und als Jüngste fühle ich mich bei den "Bautzy’s" gut aufgehoben. Dafür, dass Musik jung hält, trete ich den Beweis an. Und für alle Bandmitglieder gilt: im Herzen jung "for ever young" (lacht).