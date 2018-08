Dallau. Auf Einladung des Wahlkreisabgeordneten Alois Gerig (CDU) besucht der Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, am Freitag, 25. August, den Neckar-Odenwald-Kreis. Um 17 Uhr wird der Bundesfinanzminister und Spitzenkandidat der Südwest-CDU bei der anstehenden Bundestagswahl am 24. September nach Dallau kommen. Mit seinem Auftritt in der Elzberghalle läutet die CDU im Wahlkreis Odenwald/Tauber den Auftakt der heißen Wahlkampfphase ein.

In seiner Rede wird Wolfgang Schäuble insbesondere auf die aktuelle Lage eingehen. Gastgeber Alois Gerig zeigt sich erfreut über die Zusage des Spitzenpolitikers: "Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr nach dem Bundesgesundheitsminister und dem Bundeslandwirtschaftsminister schon den dritten Bundesminister in der Region begrüßen darf", sagt der Bundestagsabgeordnete aus Höpfingen.

Zur Teilnahme an der öffentlichen Kundgebung ist die Bevölkerung willkommen. Einlass ist ab 16 Uhr, Beginn um 17 Uhr. Die CDU bittet darum, größere Gegenstände und Taschen nicht mit zur Veranstaltung zu bringen.