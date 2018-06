Mosbach. (stw) Das kommende Wochenende wird ereignisreich im Mosbacher Familienbad "faMos". Am Samstag heißt es "Candle-Light-Schwimmen - romantischer Badespaß bei Kerzenlicht". Dazu bietet die Schwimmbad-Gastronomie "Oase" unter Leitung von Karsten Seibert ein "All-You-Can-Eat"-Dinner-Buffet für alle Badebegeisterten. Wer das Buffet genießen will, sollte jedoch vorbestellen. Die Karten sind erfahrungsgemäß immer schnell ausverkauft, zumal das Wetter am Samstag und Sonntag in Mosbach ideal werden soll.

Bis kurz nach Mitternacht planschen die Gäste im 26 Grad warmen Wasser. Die Außentemperaturen selbst um diese Zeit sollen mit gemeldeten rund 20 Grad noch immer sehr angenehm werden. Das Schwimmbad-Team um Marita Egler, Tamara Friedrich und Schwimmmeister Steffen Kisker wird viele Hundert Kerzen und Fackeln rund um die Becken des Bades aufstellen und so das gesamte Bad romantisch illuminieren. Außerdem läuft stimmungsvolle Musik. Auch das berühmte "faMos"-Schiff inmitten des Hauptbeckens wird farbenreich beleuchtet.

An diesem Sonntag, 1. Juli, geht es dann gleich weiter. Es startet ab 9 Uhr der Wellness- und Fitnesstag im "faMos". Yoga, Aquabiking, Gesundheitsberatung, Kinderanimation und vieles mehr stehen bis 18 Uhr auf dem Programm. Außerdem gibt es Leckereien und kleine Geschenke für alle.