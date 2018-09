Mosbach. (deg) Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Montagmittag am "Verdi"-Bildungszentrum im Stadtteil Bergfeld im Einsatz. Grund war Gasgeruch in einem der Gebäude, der kurz nach 12.30 Uhr der integrierten Leitstelle Mosbach gemeldet wurde. Daraufhin wurde das ganze Gelände evakuiert. Gegen 13.22 Uhr konnte eine erste Entwarnung gegeben werden: Der Geruch kam von einem Pfefferspray, aufbewahrt in einem verschlossenen Putzraum. Etwa 18 Personen wurden leicht verletzt.

Die Meldung an die Einsatzkräfte kam von der Leitung des Bildungszentrums, nachdem in einem der Gebäude mehrere Teilnehmer eines Seminars Atembeschwerde aufwiesen. Daraufhin wurden alle Personen evakuiert. Da der Verdacht auf Gasaustritt bestand und von mehreren betroffenen Personen auszugehen war, wurde sogleich ein "MANV" (Massenanfall von Verletzten) erster Stufe ausgerufen und Feuerwehren sowie Rettungskräfte aus dem ganzen Landkreis alarmiert.

Der Gebäudekomplex wurde sofort evakuiert und abgesperrt. Die Stadtwerke untersuchten das Gebäude hinsichtlich des Gasgeruchs, konnten jedoch keinen Gasaustritt feststellen. Thomas Heck, stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr, bestätigte, dass der Geruch von einem Pfefferspray stammte, das man in einem Putzraum fand.

Aus bislang unbekannten Gründen trat der Reizstoff aus der Dose aus und verbreitete sich im Raum und bis auf den Flur hinaus. Etwa 18 Personen klagten über leichte Beschwerden wie Augen- und Atemwegsreizungen und wurden vor Ort behandelt. Vier Personen wurden ins Krankenhaus überführt.

Das Aufgebot an Einsatzkräften war aufgrund des Verdachts auf Gasaustritt sowie der großen Anzahl an betroffenen Personen entsprechend groß: Etwa 40 Rettungskräfte mit 16 Fahrzeugen, darunter auch ehrenamtliches Personal, waren vor Ort. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften und etwa 10 Fahrzeugen im Einsatz. "Wir nehmen eine solche Meldung von Gasgeruch sehr ernst", erklärt Henning Waschitschek, organisatorischer Leiter. Harald Genzwürker, Chefarzt der Neckar-Odenwald-Klinik und leitender Notarzt vor Ort, lobte den schnellen und reibungslosen Ablauf des Einsatzes und die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte.

Das Gebäude wurde durchgelüftet und konnte gegen 13.30 Uhr wieder freigegeben werden. Die Polizei Mosbach ermittelt.