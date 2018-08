Nach gut 20 Jahren ist es Zeit für eine Rundumerneuerung am Cityparkhaus: Aktuell aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen, soll das altstadtnahe Parkhaus am 10. September wieder geöffnet werden. Foto: Debora Gruhler

Don Debora Gruhler

Mosbach. Viele Autofahrer aus der Region haben es bereits bemerkt: Parken ist im City-Parkhaus Mosbach derzeit nicht, Container und Absperrband verdeutlichen: Derzeit ist die Nutzung der Stellplätze im Parkhaus nicht möglich. Seit Anfang Juni sind umfangreiche Renovierungsarbeiten im Gange, mit Beginn der Sommerferien ist das Gebäude nun komplett gesperrt. Zur Erhaltung der Bausubstanz werden tiefgreifende Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen.

"Zukunftsorientiert" und auf Dauerhaftigkeit, Nutzerfreundlichkeit und Erhalt ausgerichtet sollen die Renovierungsarbeiten sein - dafür nimmt die City Parkhaus Mosbach GmbH & Co. KG auch eine längere Schließung in Kauf. Während der Bauzeit werden die Parkdecks vollständig saniert, vor allem die Betonbeschichtung erneuert und einige "Schönheitsreparaturen" am Gebäude vorgenommen.

Der erste Bauabschnitt, begonnen am 11. Juni, ist bereits abgeschlossen. Er umfasste die Renovierungen der Parkebenen fünf bis zehn. Der zweite Bauabschnitt zieht sich über die ganzen Sommerferien hinweg - bis in die zweite Septemberwoche bleibt das City-Parkhaus also komplett gesperrt. Vor allem die Ebenen ein bis vier werden in dieser Zeit instand gesetzt. Wiederöffnungstermin ist der 10. September. "Wir liegen sehr gut im Zeitplan", berichtet Andreas Müller von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, zugleich einer der Geschäftsführer der City Parkhaus GmbH.

Im Vorfeld der Bauarbeiten wurde das ganze Gebäude eingehend und ausführlich untersucht, die Statik und die Sicherheit wurden geprüft sowie auch das äußere Erscheinungsbild des Parkhauses unter die Lupe genommen. Dabei stellte man fest, dass sich die Stahlkonstruktion des Gebäudes in einem ordentlichen Zustand befindet und ganz erhalten bleiben kann. Auch die Statik weist keine Mängel auf.

Die Oberbeschichtung der Parkdecks hingegen habe "den heutigen Standards nicht mehr entsprochen", so Alexander Bosch vom Planungsbüro Wulle-Lichti-Walz. Die Betondecke der Parkdecks selbst habe nur an wenigen Stellen tiefergehende Schäden. Diese seien bereits umgehend ausgebessert worden.

Der Hauptteil der Arbeit besteht in der Aufbereitung der Oberfläche durch Kugelstrahlung und der Auftragung der neuen Beschichtung. Ziel sei es, gewisse Standards zu erreichen, erklärt Bosch weiter. Gerade die zwei oberen Freidecks seien in besonderen Maße den Witterungen ausgesetzt - hier sind daher zusätzliche Arbeiten und eine spezielle Beschichtung notwendig.

Außerdem werden die Treppenhäuser (die in den vergangenen Jahren auch immer wieder von Vandalismus betroffen waren) renoviert, die Türen ersetzt und das optische Erscheinungsbild des Bauwerkes aufgewertet. Am Ende der Bauarbeiten werden dann die Fahrbahnmarkierungen neu angelegt. Bewusst werden auch regionale Handwerker mit einigen Renovierungsarbeiten beauftragt, heißt es vonseiten der Parkhaus GmbH.

1997 wurde das Parkhaus als Gemeinschaftsprojekt von 16 Gesellschaften erbaut. Vorausgegangen war eine Initiative des Einzelhandels, um zusätzlichen Parkraum in der Mosbacher Innenstadt zu schaffen - maßgeblich unterstützt von der Volksbank Mosbach und der Sparkasse. Das Grundstück, auf dem das Parkhaus erbaut wurde, ist von der Stadt Mosbach gepachtet. Es fällt nach 40 Jahren an diese zurück, sodass die Renovierungsarbeiten sozusagen zur "Halbzeit" vorgenommen werden. Es soll eine Rundumerneuerung sein, um das Parkhaus auch in den nächsten 20 Jahren in einem guten Zustand zu halten, beschreibt Andreas Müller.

Für die Renovierungszeit wurden den Dauerparkern alternative Stellplätze zur Verfügung gestellt. Damit dies möglich war, wurde der Zeitraum der Bauarbeiten auf die Sommerferien gelegt. Dass dies letztlich auch so gut geklappt hat, war "von langer Hand geplant", so Jan Lüdeke von Firma Züblin. Und das Verständnis der Dauerparker angesichts der Schließung sei durchaus gegeben. Nach Abschluss der Arbeiten stehe den Mietern dann auch die dritte Ebene des City-Parkhauses zur Verfügung.

Info: Den aktuellen Stand des Baufortschritts am Cityparkhaus finden Interessierte unter www.mosbach.de.