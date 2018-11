Noch im Umbau, doch bald sind die Bauzäune weg: Bei der Sanierung einer Tankanlage - wie der "Jet" am Ortsein- und -ausgang von Mosbach sind etliche Sonderregelungen zu beachten. Am 11. Dezember soll mit neuem Konzept wiedereröffnet werden. Foto: D. Rechner

Von Dominik Rechner

Mosbach. Etliche Straßenbaustellen halten die Autofahrer in und um Mosbach in den letzten Wochen und Monaten in Atem. Viereinhalb Monate lang wurde die Hauptstraße umfassend saniert, seit Donnerstagabend sind die Arbeiten abgeschlossen. Wer dort vorbeigefahren ist, dem dürfte aufgefallen sein, dass auch die dortige Jet-Tankstelle umgebaut wird - und das bereits seit 17. September, wie Bezirksleiter Philipp von Truchseß beim Baustellengespräch mit der RNZ erzählt.

Das neue Tankfeld ist schon fertig, die Zapfsäulen sind ausgetauscht, doch das ist längst nicht alles, was beim Umbau verändert wird. Die Tankstelle erhält einen komplett neuen Anstrich, das Dach - sowohl über dem Tankfeld als auch das des Shops - wird komplett neu gemacht. Doch einfach mal so umbauen, das geht bei einer Tankstelle nicht. Dass beim Umbau viele Vorschriften, auch im Zusammenhang mit der Umwelt einzuhalten sind, verdeutlicht Niels Wick, Pressereferent der Jet-Tankstellen Deutschland.

Neben den üblichen Regelungen, wie z. B. dem Arbeitsschutzgesetz, gehören dazu auch die Gefahrstoffverordnung, Bodenschutz- und Wasserhaushaltsgesetz und die technischen Regeln für Betriebssicherheit und Gefahrstoffe.

"Die Sicherheit an unseren Tankstellen, der Schutz der Umwelt und der Schutz der Gesundheit unserer Tankstellenunternehmer, der Mitarbeiter und der Kunden sowie aller Vertragspartner haben erste Priorität. Aus diesem Grund halten wir uns bei Umbauten an höchste Standards", so Wick. Ein Austausch der Fahrbahn wie in Mosbach werde durch einen Sachverständigen mit Beprobungen begleitet, um mögliche Umweltgefährdungen auszuschließen.

In rund vier Wochen soll alles fertig sein, am 11. Dezember wird die Eröffnung gefeiert. Und das dann auch mit einem neuen Essenskonzept für den Shop: Es werden sogenannte "Balls" und Dips angeboten. Zu Deutsch: Eine Art Häppchen, die es in verschiedenen Varianten geben wird. Beim Eröffnungstag und in den ersten Wochen gibt es die Happen immer wieder kostenlos zu probieren. Das besondere dabei: die Mosbacher Tankstelle wird die erste im Bezirk sein, der von Eberbach im Norden bis ins schwäbische Geißlingen im Süden reicht, bei der dieses Konzept Anwendung findet. Entwickelt hat man es in Kooperation mit der in Hamburg ansässigen Steakhauskette "Blockhouse". Robert Gavran, Leiter der Mosbacher und auch von drei weiteren Tankstellen in der Region, sagt: "Natürlich ist das hier Neuland für mich und meine Mitarbeiter. Ich bin gespannt, wie das neue Konzept ankommt."