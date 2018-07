Nicht nur die Fassade ist neu. Vom Dach bis zum Keller wurde das Mosbacher AOK-Kundencenter in den letzten zwei Jahren grundlegend saniert. Fotos: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Mit einer Feierstunde, einem Hausrundgang und einem bunt bestückten Büffet eröffnete die AOK Mosbach am Donnerstagabend ihr rundum erneuertes Kundencenter. "Wir schwimmen gegen den Strom. Wir investieren in die Basis und bleiben in der Fläche", unterstrich der Mannheimer AOK-Geschäftsführer Stefan Strobel - zuständig für den Bereich Rhein-Neckar-Odenwald.

"Wir haben sehr viel mitgemacht, sind aber auch sehr stolz auf das Ergebnis", fasste die Mosbacher AOK-Leiterin Susanne Engelhardt die zweijährige Umbauphase im laufenden Betrieb zusammen. Oberbürgermeister Michael Jann gratulierte, und Architekt Franz Oszter vom Büro "O2R-Architekten" erläuterte die Details des Umbaus. Großraumbüros ersetzte man durch kleinere Einheiten. Und auch im Kundengespräch sorgen kleine, durch Glaswände abgetrennte Besprechungszimmer für deutlich mehr Diskretion.

Herzstück des Servicezentrums ist ein zentraler, weiß-grün gehaltener Empfangsbereich. Auch hier überzeugt der Umbau, der eine helle, freundliche Raumsituation schuf. Insgesamt entstanden auf den beiden Hauptgeschossen rund 60 Büros für 120 Mitarbeiter.

"Wir haben auf diesen Zeitpunkt sehr lange gewartet", begrüßte Stefan Strobel rund 50 geladene Gäste. "Viele sagen, die AOK ist altmodisch. Weil sich viele andere aus der Fläche zurückziehen. Aber wir bleiben in der Fläche, da uns die Nähe zu unseren Kunden wichtig ist."

Mit dem Bekenntnis zu dieser Philosophie erklärte der Geschäftsführer den Umbau. Im Neckar-Odenwald-Kreis setze man auch in Osterburken, Buchen und Walldürn das "Gesund-und-nah-Konzept" um. "Wir wollen nicht über Fälle reden, sondern von Mensch zu Mensch. Die Nähe zu unseren Kunden ist uns wichtig."

"Wir haben ein gutes Wachstum und einen Marktanteil von 48 Prozent", kam Strobel auf die wirtschaftliche Basis zu sprechen. Fast jeder zweite gesetzlich Versicherte sei bei der AOK. Von Mosbach aus betreue man 32.000 Versicherte aus der Region sowie etwa 20.000 "Überregionale".

Angeboten werde hier "das volle Programm" - bis hin zur Ernährungsberatung, Bewegungs- und Rückenschule. Für das Rückenstudio, das bewusst nicht erneuert wurde, suche man derzeit nach größeren Räumlichkeiten.

"Das Thema ‚Menschlich nah' fand ich so klasse, dass ich heute nicht zu den Schlossfestspielen gegangen bin", erklärte OB Michael Jann. Das AOK-Konzept, das auf Dezentralität und Kundennähe setze, sei überhaupt nicht altmodisch. In das im Kern aus den 1960er-Jahren stammende Gebäude, das in den 1980ern noch einmal vergrößert wurde, habe die Krankenkasse etliche Millionen investiert und somit den Standort stark aufgewertet.

Auf die komplette Neuaufteilung der Grundrisse verwies Architekt Franz Oszter. Man sei während der Sanierung auch nicht vor Überraschungen gefeit gewesen. Komplett neu gestaltet wurden auch die Installationen mit Elektro, Heizung, Sanitär und abgehängten Decken.

Die Fassade wurde energetisch saniert, der "Wintergarten", der sich im Sommer stark aufheizte, wich einer "coolen" Fassade. Auch die Themen Barrierefreiheit und Brandschutz galt es beim Umbau zu berücksichtigen.

"Unsere Versichertenzahlen geben uns Recht", unterstrich Susanne Engelhardt. Für Anfang Oktober plane man einen Tag der offenen Tür, um den Dank an die Kunden zurückzugeben.