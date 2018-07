Mosbach. (deg) Ein Pauke spielender, gefräßiger Löwe, ein stummer Braunbär am Kontrabass und eine alte Schildkröte mit Klarinette - am Mittwoch war in der Müller-Guttenbrunn-Schule tierisch was los. Beinahe ein ganzer Zoo voller musikalischer Tiere trat im Stück "Die 9. Sinfonie der Tiere" auf. Dabei lernten die Kinder der Müller-Guttenbrunn- sowie der Lohrtalschule verschiedene Instrumente und Beethovens berühmtes Stück "Ode an die Freude" auf spielerische Weise und mit hohem Unterhaltungsfaktor kennen. Entzückt lachten sie über die lustige Schauspieldarbietung, lauschten gespannt der musikalischen Untermalung und durften am Ende gar selbst auf Trompete, Cello und Co. musizieren.

Die zwei jungen Frauen der "Nimmerland Theaterproduktion" hatten ein lehrhaftes, aber auch sehr unterhaltsames Programm über die Bedeutung von Musik und die zahlreichen Instrumente eines Sinfonieorchesters im Gepäck. Zunächst verfolgten die Kinder gespannt die Vorstellung von Mira Frehner in "Die 9. Sinfonie der Tiere", ein Einpersonenstück von Thomas Lange.

Dafür schlüpfte die junge Schauspielerin geschickt in insgesamt 15 Rollen und erzählte dabei die Geschichte vom unerfahrenen Dirigenten Herbert Karawan, dem eines Tages ganz kurzfristig eine Aufführung der "9. Sinfonie" von Beethoven angeboten wird. Ohne eigenes Orchester und unter Zeitnot findet der junge Dirigent bei der Agentur für schwer vermittelbare Musiker endlich die erforderlichen Musikanten - die jedoch allesamt Tiere sind.

So kommt es, dass sich zur Generalprobe nach und nach ein Löwe (Pau-ke), eine Schildkröte (Klarinette), ein Schaf (Fagott), drei Eichhörnchen (Geige, Bratsche, Cello), ein Fuchs (Trompete), ein Braunbär (Kontrabass) - kurz gesagt, ein komplettes tierisches Orchester in seiner Wohnung einfindet. Da sind Probleme vorprogrammiert. Der Löwe jagt das Schaf, der eingebildete Fuchs kann die Gans nicht in Ruhe lassen, und die drei amerikanischen Eichhörnchen sorgen zusätzlich für Unruhe. Obwohl Karawan die Tiere in einer ausgeklügelten Orchestersitzordnung sortiert hat, bricht das pure Chaos aus.

Kurz bevor Dirigent Karawan vollkommen verzweifelt, stimmt der stumme Bär "Ode an die Freude" mit seinem Kontrabass an, bis alle anderen sich mit ihren Instrumenten anschließen. Die Tiere schließen Freundschaft und erinnern sich daran, worum es eigentlich geht: die Freude an der Musik. So singen sie dann gemeinsam: "Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elisium... alle Tiere werden Brüder."

Diese Freude an Musik vermittelte anschließend auch Bernadette Krenzer, die in einer Instrumentenschau die Orchesterinstrumente noch einmal ausführlich vorstellte und allerlei Fragen beantwortete. Dann durften die Kinder selbst ran. Voller Begeisterung strichen sie mit dem Bogen über das Cello, zupften am Kontrabass, bliesen in die Tuba, schlugen auf die Kesselpauke und versuchten, der Querflöte einen Ton zu entlocken. Gar nicht so einfach - aber ein "tierischer" Spaß.