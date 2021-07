Von Heiko Schattauer

Mosbach.Die Bälle ruhten zwar. Aber die Drähte glühten. Schon bald nach der unschönen Nachricht, dass die Abenteuergolfanlage "Inputt" in Mosbach unter Regie der Betreibergesellschaft Iso gGmbH keine Zukunft mehr haben und demnach nicht mehr öffnen wird, war klar: Es müssen alternative Wege her, um die beliebte Freizeiteinrichtung weiter betreiben zu können. Die RNZ hatte schon bald nach dem Iso-Rückzug potenzielle (ehrenamtliche) Unterstützer mobilisiert, in der Folge gab es verschiedene Gesprächsrunden und Treffen, in denen die Möglichkeiten und Grenzen einer Wiederaufnahme des Inputt-Betriebs erörtert wurden. Mit am Tisch beziehungsweise im Videochat waren dabei auch immer wieder die IHK Rhein-Neckar und die Stadtverwaltung Mosbach, ebenso die Johannes-Diakonie als Hauptgesellschafter der Iso.

Dass die schöne Idee, die besondere Anlage mit einer besonderen Betriebsform – unter ehrenamtlicher Regie und mit Vereinsunterstützung – weiterzuführen, sich nicht ganz so leicht umsetzen lässt wie gedacht, wurde bei diesen Gesprächen zunehmend deutlich. Schwierige Liegenschaftverhältnisse, noch ungeklärte Planungsfragen (ein Teil der Anlage wird zum inklusiven Kindergarten umgebaut), Versicherungsproblematik – die Liste der Haken und Ösen war und ist lang.

Und dennoch, Mitte Juli lässt sich nun festhalten, dass die Bemühungen nicht umsonst waren: Das Abenteuer endet noch nicht, das Inputt hat – zumindest vorerst – wieder eine Zukunft. "Ja, wir haben eine grundsätzliche Übereinkunft getroffen, mit der eine Wiederaufnahme des Betriebs für diese Sommersaison möglich ist", erklärt Thomas Kohlhepp gegenüber der RNZ. Der Geschäftsführer des Landgasthofs "Farmer’s" (am Gelände der Kleintierzüchter) hatte mehrfach seine Bereitschaft bekundet, sich bei einem möglichen Weiterbetrieb der Abenteuergolfanlage einbringen zu wollen.

Die Schläger dürfen bald wieder ausgepackt werden: Für den Weiterbetrieb des Inputt tut sich ein Weg auf. Foto: schat

Aufgrund der komplexen Ausgangskonstellation erschien es nun am zielführendsten, den unmittelbaren Nachbarn mit Gastrobetrieb im Rücken verantwortlich einzubinden. Konkret heißt das: Kohlhepp und die Iso gGmbH als derzeitiger Pächter der Liegenschaft schließen eine Art Unterpachtvertrag, der dem Gastronomen den Betrieb der Abenteuergolfanlage für zunächst drei Monate ermöglicht. Pünktlich zum Start der Sommerferien sollen am Inputt also wieder abenteuerliche Minigolf-Runden ermöglicht werden. Lediglich ein paar Detailfragen (etwa zur Pflege der Grünanlage) sind noch zu klären, die grundsätzliche Übereinkunft steht jedoch.

"Wir haben uns sehr bemüht, eine Lösung zu finden", erklärt Jörg Huber, Vorstand der Johannes-Diakonie. In der Tat: Nach dem überraschenden Rückzug des eigentlichen Betreibers, der auch in der RNZ-Leserschaft für Enttäuschung und Ärger gesorgt hatte, begleitete und unterstützte Huber die Bemühungen nach alternativen Wegen für einen möglichen Weiterbetrieb, ebenso wie Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann, der Sportbeauftragte Philipp Parzer und IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand. Allen gemein ist eine gewisse Erleichterung, dass jene Anstrengungen nun offenbar dazu führen, dass die Bälle weiter rollen können an der Abenteuergolfanlage, dass die letzte Bahn noch nicht gespielt ist. "Darum ging es doch zunächst einmal", verdeutlicht Michael Jann mit Blick auf die Übereinkunft.

Vonseiten der Stadt wolle man hinter die noch nötigen formalen Regelungen für die Unterverpachtung schnellstmöglich Haken machen, so der OB weiter. "Ich bin froh, dass trotz schwieriger Konstellation eine Lösung gefunden wurde, die es ermöglicht, in den Ferien und darüber hinaus das Angebot Abenteuergolf unterbreiten zu können." Dieses Angebot müsste dann allerdings auch von der Bevölkerung möglichst rege in Anspruch genommen werden, findet Michael Jann.

Den ehrenamtlichen Ansatz für den Weiterbetrieb sieht der Oberbürgermeister nach wie vor, auch wenn zeitliche Zwänge und formale Hürden für diese Saison nun zu einem pragmatischeren Ansatz geführt haben. So könne man nun erste Erfahrungswerte sammeln, welchen Mehrwert das Inputt durch die direkte Anbindung für das Farmer’s habe und welche Optionen sich für eine Einbindung von Vereinen/Ehrenamtlichen bieten. Die Organisation einer solchen Einbindung könne man als Dienstleistung von städtischer Seite anbieten, versicherte Jann.

Sehr zufrieden mit dem sich nun anbahnenden Weg ist auch Dr. Alexander Hildenbrand: "Es ist wichtig, dass sich wieder was bewegt, dass das Inputt wieder in den Köpfen präsent und erreichbar ist." Wohl wahr! Wann konkret die ersten Bälle wieder über die Bahnen rollen können – die Rhein-Neckar-Zeitung wird berichten.