"Heute keine Post" hieß es gestern in Mosbach und Umgebung: Nach einem Zwischenfall beim Umladen von Sendungsgut ruhte der Betrieb am Zustellstützpunkt, die Feuerwehr sperrte das Areal ab. Foto: schat

Mosbach. (schat) Mit einem im wahrsten Wortsinn üblen Fall hatten es die Post und mit ihr auch Polizei, Rettungsdienst und vor allem die Feuerwehr am Dienstag in Mosbach zu tun: Nach bisherigem Kenntnisstand war es am Zustellstützpunkt des Logistikdienstleisters in der Pfalzgraf-Otto-Straße beim Umladen von Versandgut drei Mitarbeitern am frühen Dienstagmorgen derart übel geworden, dass sie vom verständigten Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte mit ihren Möglichkeiten vor Ort zunächst kein ausgetretenes Gas- oder andere Gefahrenstoffe ausmachen, wohl aber einen beißenden, stinkbombennähnlichen Geruch feststellen. Die Räumlichkeiten durften in der Folge und den ganzen Dienstag über von den Mitarbeitern aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Der Betrieb am Zustellstützpunkt wurde ausgesetzt, sämtlich Briefe, Päckchen und Pakete, die für eine Auslieferung am Dienstag vorgesehen waren, blieben liegen.

"Heute keine Post" hieß es also nicht nur für potenzielle Sendungsempfänger im Stadtgebiet von Mosbach, sondern auch in Binau, Neckarzimmern, Obrigheim und Elztal. Auch diese Gemeinden werden vom Stützpunkt in der Pfalzgraf-Otto-Straße aus versorgt.

Bei der Polizei vermutet man, dass ein sogenanntes Vergrämungsmittel die Übelkeit und damit einhergehenden Atemwegsreizungen bei den Mitarbeitern ausgelöst haben könnte, wie Carsten Diemer, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, am Nachmittag gegenüber der RNZ erklärte. Mit derlei Mitteln sollen Wildtiere von bestimmten Arealen ferngehalten werden.

Bei den Verantwortlichen der Feuerwehr war man indes auch am Abend noch besorgt, die Vermutung nach dem Vergrämungsmittel als potenziellem Auslöser allen Übels wollte man jedenfalls zunächst nicht teilen. Es gebe noch keinerlei gesicherte Erkenntnisse, mit welcher Substanz man es zu tun habe, so der Stadtkommandant der Mosbacher Feuerwehr, Detlev Ackermann.

Auch der hinzugezogene "Erkunder" der Feuerwehr Buchen habe keine Klarheit gebracht. Neben einer vor Ort genommenen Luftprobe gab die Feuerwehr auch eine Postbox mit übel riechendem Inhalt an die Spezialisten der analytischen Taskforce der Berufswehr Mannheim zur Untersuchung weiter. Ob in der Box selbst die Quelle des Gestanks war oder sie nur von einem anderem Versandstück kontaminiert wurde - diese Fragen blieben bis gestern Abend unbeantwortet.

Den betroffenen Mitarbeitern, die im Krankenhaus zunächst isoliert wurden, soll es am Abend wieder besser gegangen sein. Post-Pressesprecher Hugo Gimber hoffte am Dienstagabend auf eine rasche Wiederaufnahme des Betriebs am Zustellstützpunkt in Mosbach. Aufgrund der aktuell hohen Sendungsmengen werde man zusätzliches Personal nach Mosbach entsenden, um den Verzug wieder aufzuarbeiten. Weitergehen könne es mit der Post aber erst, wenn keinerlei Gefährdung mehr für die Mitarbeiter bestehe, so Gimber, der in Bezug auf verspätete Lieferung um Verständnis bat.

Am Mittwoch gab die Polizei bekannt, dass die Arbeit im Postverteilungszentrum wieder aufgenommen wurde. Welche Substanz den üblen Gestank verursacht hat, das ist bislang noch immer nicht bekannt.

Update: 28. November 2018, 11.30 Uhr