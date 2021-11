Von Heiko Schattauer

Mosbach. Peter und Heiner Stadler sind immer noch einigermaßen fassungslos: So etwas haben sie noch nicht erlebt, so etwas hat es in fast 115 Jahren Unternehmensgeschichte noch nicht gegeben. Über Nacht ist ein Gutteil des Sortiments des Schuhhauses Stadler am Mosbacher Marktplatz verschwunden. Dreiste, aber offenbar überaus professionelle und gut vorbereitete Diebe haben das alteingesessene Fachgeschäft heimgesucht. In der Nacht von Freitag auf Samstag ließen die Unbekannten 300 (!) Paar Wanderschuhe aus dem Laden und den angrenzenden Lagerräumen mitgehen. Aber nicht irgendwelche Schuhe – ganz gezielt und mit viel Geduld suchten sich die Diebe nur aktuell besonders gefragte Modelle der hochwertigen Marken aus – Lowa, Mammut, Salomon oder Meindl, mit Verkaufspreisen von 130 bis 280 Euro pro Paar.

Peter und Heiner Stadler. Fotos: schat/privat

"Ich bin am Samstagmorgen ins Lager gekommen, habe die Kartons gesehen und habe angefangen zu zittern", erklärt Heiner Stadler. Er habe sofort gewusst, was passiert war. Offenbar in aller Seelenruhe hatten die Diebe in den Stunden zuvor ihren Beutezug ausgeführt. Da sich in der Ausstellung der Wanderschuhe immer nur ein Exemplar befindet, musste der zugehörige zweite Schuh immer aus dem Lager dazu gesucht werden. Eine zeitaufwendige Angelegenheit, wie auch die Aufnahmen der Kameras im Laden belegen. "Die waren von 23.47 bis 3.30 Uhr im Haus", weiß Peter Stadler zu berichten: "Ich denke, das waren Profis, die ganz genau gewusst haben, was sie suchen und was sie machen."

In der Tat: Selbst aus dem Schaufenster des aktuell aufgrund Renovierungsarbeiten an der Fassade eingerüsteten und verhüllten Schuhhauses fischten sich die Einbrecher ihre Beute, ohne dabei andere Ware oder Einrichtung in Mitleidenschaft zu ziehen. Auch andere Wertsachen interessierten die Diebe nicht. "Weder Laptop noch Kasse haben sie angerührt", so Peter Stadler.

Warum die Diebe es auf die hochwertigen Wanderschuhe abgesehen haben, das können die Stadlers sich durchaus erklären: "Diese Modelle sind derzeit schwer zu bekommen und entsprechend gefragt", so Heiner Stadler. Was das Problem nach dem Einbruch noch verschärft: Denn einfach nachbestellen lassen sich die begehrten Stiefel aufgrund der derzeitigen Lieferschwierigkeiten (die auch die Schuhbranche betreffen) natürlich nicht. "Das tut also doppelt weh", sagt Peter Stadler, auch wenn man bei den entsprechenden Lieferanten nun ob der "Notlage" auf Unterstützung hofft.

Die Polizei hat unterdessen am und im Geschäft Spuren gesichert, die Ermittlungen sind angelaufen. Wer Hinweise auf die Schuh-Diebe machen kann oder in der Nacht von Freitag auf Samstag am Schuhhaus Stadler oder in dessen Umgebung Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei in Mosbach unter Telefon: (0 62 61) 80 90 melden.