Monatelang war die Polizei im Mordfall "Jauch" auf Spurensuche, am Ende half die DNA-Analyse. In der SWR-Sendung "Kriminalreport Südwest" wird das Verbrechen heute noch einmal beleuchtet. Archiv-Foto: Jörn Ludwig

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) "Wenn ein paar Hautschuppen hinter Gitter führen" - mit diesem Untertitel kündigt das SWR-Fernsehen einen bemerkenswerten Beitrag an, der am heutigen Montag in der Reihe "Kriminalreport Südwest" (SWR-Fernsehen 20.15 Uhr) zu sehen sein wird. Dabei wird der Mordfall "Jauch", der unmittelbar vor Weihnachten 2011 in der Region für Aufregung und viele Schlagzeilen sorgte, beleuchtet. Der Mörder wurde seinerzeit über eine DNA-Analyse ermittelt, mit den Möglichkeiten der modernen Kriminaltechnik befasst sich - anhand des Mordfalls - nun das SWR-Fernsehteam.

Sie steckt in jeder Hautschuppe, in jeder Körperzelle: Die DNA, das Erbgut des Menschen, ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck. Und deshalb ist sie eine wichtige Spur bei vielen Ermittlungen. Die Methoden der Forensiker werden dabei immer genauer, sie brauchen zum Beispiel immer weniger Hautschuppen, um die DNA eines Täters zu isolieren. Im Kriminalreport Südwest wird gezeigt, wie seinerzeit die Soko "Mühlwiese" der Polizei mit feinsten DNA-Spuren den Mörder der 46-jährigen Sabine Jauch überführt hat. Ein damals 23-Jähriger hatte die als Ausbilderin am BBW Mosbach tätige Frau im Dezember 2011, kurz vor Weihnachten, brutal in ihrem Wohnhause in Krumbach erschlagen. Nach monatelangen Ermittlungen war der Täter dann mittels DNA-Spuren überführt worden.

Als "Alltagsheldin" rückt zudem die 18-jährige Denise aus Adelsheim in den Fokus der SWR-Kriminalreport-Kameras. Sie hatte beobachtet, wie ein Junge von zwei anderen geschlagen und gequält wurde. Obwohl sie selbst Angst hatte, bewies sie jede Menge Mut, schritt ein und bewahrte das Opfer vor Schlimmerem.

Das Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest" beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oder Gewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Tathergänge werden journalistisch seriös nachgestellt, die Zuschauer sollen einen realitätsnahen Eindruck des Geschehens, Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Fahndung erhalten. Gäste im Studio oder zugeschaltete Experten vertiefen die Themen.

Der "Kriminalreport Südwest" ist am heutigen Montag ab 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen.