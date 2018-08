Von Peter Lahr

Mosbach. Er stammt aus der Kurpfalz, hat aber in Frankfurt am Main eine zweite Heimat gefunden. Am Freitag zieht es Michael Quast mal wieder an den Neckarstrand. Er zeigt im Rahmen des Mosbacher Sommers - zusammen mit Philipp Mosetter - Goethes "Faust I" in einer sehr besonderen Art und Weise. Im Interview hat der Schauspieler, Regisseur und Kabarettist erklärt, wie es zu dem "Dauerbrenner" kam, der 1999 seine Premiere hatte. Auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Hessisch und Kurpfälzisch kommt er ebenso zu sprechen wie auf seine Spezialität, große Stoffe für kleinste Besetzungen zu adaptieren.

Sie wurden 1959 in Heidelberg als Sohn eines Architekten und einer Kindergärtnerin geboren. Wie kamen Sie zum Theater?

Quast: Ich habe schon als Jugendlicher viel gelesen. Die erste Begegnung mit dem Theater war das Schüler-Abo am Heidelberger Theater und die Theater-AG an der Schule, wo ich mich schon früh engagierte und großen Spaß hatte. Letztlich verließ ich das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium ein Jahr vor dem Abitur - gegen den Rat Aller - weil ich die Aufnahmeprüfung an der Stuttgarter Hochschule bestanden hatte.

Nach dem Studium gingen Sie 1985 nach Frankfurt am Main und entdeckten das Kabarett als neues Format. Was reizte Sie daran besonders?

Nach der Schauspielausbildung ging ich erst nach Ulm. 1982 kam ich ans "Kom(m)ödchen" nach Düsseldorf. Da spielte ich drei Jahre im Ensemble. Als ich nach Frankfurt kam, spielte ich parallel am Schauspiel und meine Kabarettprogramme. Kabarett ist eine Spezialform von Theater, in der die vierte Wand durchbrochen wird. Man wendet sich ans Publikum. Das hat mir Spaß gemacht. Da konnte ich improvisieren und direkt auf das Publikum reagieren.

Vielseitig wie Sie sind, adaptieren sie gerne große Stoffe im kleinen Format.

Da mischen sich kabarettistische Techniken mit Theater. Ich spiele gleichzeitig alle Rollen. Ich bin da die Rampensau. Große Stoffe annehmen und in einer abgespeckten Version zu präsentieren, das zieht sich als roter Faden durch meine Arbeit. Etwa den Don Giovanni oder die Fledermaus, die geben wir zu dritt.

Vor zehn Jahren gründeten Sie die "Fliegende Volksbühne Frankfurt". Wohin fliegen Sie? Oder was unterscheidet Sie von anderen Spielstätten?

2005 habe ich ein Mundart-Theater-Festival gegründet, daher der hessische Molière. Daraus hat es sich dann ergeben, dass wir eine eigene Truppe gründeten - erst ohne eigene Bühne. Aber nächstes Jahr werden wir in ein eigenes Haus einziehen. Immerhin werden wir von der Stadt Frankfurt gefördert. Übrigens wird auch im Faust Hessisch gebabbelt, etwa beim Osterspaziergang. Goethe war ja ein Hesse. Aber Wagner, der Famulus von Faust, ist bei uns ein Heidelberger.

In Mosbach stehen Sie mit dem Faust I auf der Bühne. Hätten Sie 1999 gedacht, dass Sie das Stück noch im Jahr 2018 spielen werden?

Nein, das haben wir überhaupt nicht gedacht. Erstaunlich, dass das so lange gespielt wird. Und es wird immer wieder nachgefragt. Es kommt jetzt schon die zweite Generation, bis zum Schüler, der das Stück für den Deutschunterricht kennen muss. Gedacht war das Stück für das Goethejahr. 1999 feierte Frankfurt groß dessen 250. Geburtstag. Mit dem Faust sind wir im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Und es ist absehbar, dass wir den Faust weiter spielen, noch als alte Männer. Die Form ist so zeitlos. Wir nehmen das Stück ernst, verpacken es aber unterhaltsam.

Wie erklären sie sich den großen Erfolg des Dauerbrenners?

Es ist wichtig, dass man sich nicht über den großen Goethe lustig macht. Das wäre einfach. Wir haben uns viel mit der Entstehungsgeschichte und Goethes Leben beschäftigt. Im Stück erfährt man viel darüber. Und zwar auf eine witzige Art.

Sie zelebrieren den Faust zusammen mit Philipp Mosetter. Wie fanden Sie zusammen?

Ich kannte Philipp Mosetter von anderen Projekten, ging auf ihn zu und fragte, ob er sich vorstellen könnte, mitzumachen. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Es sind zwei gegensätzliche Typen auf der Bühne. Er verkörpert den trockenen Germanisten und ich den Schauspieler, der gleich losstürzen möchte. Ich weiß nicht einmal, wie oft wir das Stück mittlerweile gespielt haben.

Ihre Rolle können Sie mittlerweile bestimm schon im Schlaf?

Ich kann nicht den ganzen Faust auswendig. Aber wir müssen vor einer Vorstellung nicht mehr proben. Es ist so inszeniert, dass ich aus dem Reclamheft vortrage, das ich in der Hand halte.

Sponsert Sie der Verlag eigentlich? Auch ihr Plakat gemahnt ja an das Layout der gelben Hefte.

Wir mussten dafür eine Genehmigung beim Verlag einholen. Aber wir müssen auch keine Tantiemen zahlen.

Letzte Frage: Für was würden Sie Ihre Seele im Tausch abgeben?

Oh! (lacht) Na ja, man kommt manchmal schon in Versuchung. Aber ich glaube, das würde ich nicht tun. Ich weiß ja, wie das Stück ausgeht.

Info: "Faust I" mit Michael Quast und Philipp Mosetter findet am Freitag, 10. August, um 20 Uhr im Hospitalhof statt; bei Regen in der Alten Mälzerei.