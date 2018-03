Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. Als er sein kleines Büchlein unter dem Titel "Mein Neckar-Elz" verfasste, ahnte Jürgen Ockenfels noch nicht, auf welches Interesse er bei den Bürgerinnen und Bürgern seiner alten Heimat stoßen würde. Das Erscheinen der sehr persönlichen Erzählungen aus dem dörflichen Leben in der "ländlichen Perle" Neckarelz zu Zeiten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sprach sich schnell herum, und so fanden sich auch viele Käufer - die RNZ brachte eine Buchbesprechung. Nun ist die Fortsetzung "Mein Neckar-Elz II" erschienen.

Jürgen Ockenfels, der unter dem Künstlernamen Jürgen von Rehberg schon mehrere kleine Bücher ganz unterschiedlicher Art in dem Verlag "Books on Demand" aus Norderstedt veröffentlichte, erreichten viele Zuschriften. Schon bei diesem Werk hatte es sich um ein kleinformatiges, leicht lesbares Büchlein von lediglich 76 Seiten gehandelt, illustriert von vielen alten Fotos. Bei diesem Rahmen ist Ockenfels geblieben und erzählt diesmal auf 92 Seiten sogar noch etwas persönlicher aus der Erlebenswelt seiner Jugend - eben passend zum Untertitel "da fällt mir noch ein".

Eingangs schildert der Autor, der heute in Niederösterreich lebt, die Gegebenheiten von Not und Entbehrungen der unmittelbaren Nachkriegszeit. Dabei bildet er einige Interimsgeldscheine ab, welche sogar von den Städten und Landkreisen in Zeiten extremer Inflation herausgegeben wurden. Wie sich die Ortsgemeinschaft in Neckarelz gegenseitig half und wie die Jugend in dem vom alliierten Militär besetzten Land aufwuchs, schildert Ockenfels authentisch.

Und auch vor der unverblümten Darstellung von zumindest aus heutiger Sicht befremdlicher Sachverhalte schreckt er nicht zurück. Berichtet wird von amerikanischen Soldaten, die schon damals "Fake-News" durch gestellte Fotos produzierten, von Operationen, die Ärzte bei Bewusstsein ohne Einfühlung auf kindliche Seelen durchzogen, oder von Lehrern, die ihre Schüler gewaltsam züchtigten und dergleichen mehr.

Es scheint, dass Ockenfels sich diesmal noch mehr an eine jüngere Leserschaft wenden wollte, um ihnen aufzuzeigen, welch eine beeindruckende Entwicklung das neue Deutschland nach der totalen Zerstörung des Dritten Reiches genommen hat - und wie die "einfachen Leute" nicht selten weit mehr dazu beitrugen, als das privilegierte Bildungsbürgertum dieser Zeit.

Als einziger Schüler seiner Klasse aus dem Arbeiterdorf Neckarelz wechselte Ockenfels ins Mosbacher Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG). Gleichwertig zu den Kindern aus Akademikerfamilien sei er dort von den Lehrkräften aber nicht immer behandelt worden, schreibt er. Später, als Leiter einer Bankfiliale, habe er viele Menschen wieder getroffen, die früher auf ihn und seinen sozialen Stand herabschauten - mithin handelt es sich bei der "romanhaften Biografie" ein Stück weit auch um eine Aufstiegsgeschichte, die sich auf wachsender Bildung und festem Wertegefüge begründet.

Dem Werk merkt man stellenweise durch einige Fehler und Ungenauigkeiten zwar schon an, dass es in relativ kurzer Zeit druckfertig gemacht wurde - eine kurzweilige wie interessante Lektüre ist es aber dennoch, insbesondere für eingefleischte Neckarelzer und solche, die sich dem Ort verbunden fühlen. Ockenfels verwendet fast durchgehend Klarnamen von Menschen, die einst tatsächlich hier lebten und wirkten. Immer wieder kommen Beschreibungen von Örtlichkeiten vor, die zum Nachdenken anregen, aber manchmal schwierig nachzuvollziehen sind, zumal weiterhin auf beschreibende Bildunterzeilen verzichtet wurde.

Info: www.juergen-von-rehberg.at. "Mein Neckar-Elz II - …da fällt mir noch ein" hat die ISBN-Nummer 978-3-7448-8888-2 und ist für 5,99 Euro im Buchhandel erhältlich.