Von Peter Lahr

Haßmersheim-Neckarmühlbach. Sie wurde erstmals 1357 urkundlich erwähnt und zählt zu den Namensgebern des Fünfmühlentals. Bis 1980 war die Maysacksche Mühle in Neckarmühlbach in Betrieb. Noch Jahre darüber hinaus öffnete die alte Besitzerfamilie am bundesweiten Mühlentag Haus und Hof. Nun kehrt neues Leben in das historische Gemäuer ein, das längere Zeit leer stand. Mandy und Björn Walter haben die ehemalige Mühle der Burg Guttenberg aus dem Dornröschenschlaf erweckt und wollen das Areal künftig vielfältig nutzen.

Eine erste "Anschubfinanzierung" erhielt die junge Familie dieser Tage durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD). Aus Erträgen der Lotterie "Glücksspirale" bekamen Walters einen Fördervertrag über 84.000 Euro. Das Geld fließt in die statische Sicherung des Gebäudes.

"Warum helfen wir?" Die Antwort auf diese Frage lieferte Gisela Lasartzyk, ehrenamtliche Repräsentantin der DSD aus Stuttgart, gleich nach: "Damit Vergangenheit eine Zukunft hat. Denn wir bauen auf Kultur." Besonders gefallen habe dem verantwortlichen Gremium, dass das Industriedenkmal für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben soll: Ein Hofladen sowie ein Mühlencafé mit Biergarten, Veranstaltungsräume, ein Bauerngarten mit Bienenhaus und ein Backhaus sollen dafür sorgen.

Darüber hinaus will die Besitzerfamilie im Obergeschoss des Hauptgebäudes wohnen. In einem Nebengebäude will Björn Walter Raum für seine Firma schaffen; der 1986 in Heilbronn geborene Forstwirt arbeitet als selbstständiger Baumpfleger.

Gisela Lasartzyk (r.) und Christoph Grüber übergaben den Fördervertrag an Mandy und Björn Walter (2.v.r.). Foto: Peter Lahr

"Das sind die schönsten Termine in unseren Job", unterstrich Christoph Grüber als Vertreter der baden-württembergischen Lotto-Gesellschaft. Die Glücksspirale sei einer der größten Spender in Sachen Denkmalschutz in Deutschland und sorge kontinuierlich dafür, dass die Lottomittel wieder unter das Volk gebracht würden. Den Bauherren wünschte Grüber viel Glück und "gute Nerven".

"Wir sind 2016 mit einer Bestandsaufnahme eingestiegen und erkannten schnell, dass an diesem Haus nichts mit rechten Winkeln zugeht", erläuterte Architekt Robin Frisch vom Schwäbisch Haller "Büro für historische Bauforschung und Stadtsanierung Gerd Schäfer".

Dann sorgte die Statik für zusätzliches Tempo: "Letztes Jahr mussten wir schnell handeln, denn das Objekt war dringlich geworden." Die Mühle musste über Jahrhunderte lang Vibrationen aushalten, was nicht ohne Folgen für die Bausubstanz blieb. Auch wenn immer wieder baulich nachgebessert worden sei, habe sich das Gebäude in der Mitte stark in den Boden gedrückt.

Nachdem die Mühlentechnik in den ersten beiden Bauabschnitten (Kostenvoranschlag: 734.000 Euro) ausgebaut und eingelagert war, hat man die Tragwerke und Dachflächen des Mühlengebäudes instandgesetzt und gesichert. Die Turbinenanlage wurde ebenso rückgebaut wie die von Rissen durchzogene Fassade von Putz befreit.

Das Fundament wurde mit Stahlbeton verstärkt. Spätere Anbauten in die Höhe wurden wieder rückgebaut. "Jetzt erhält die barocke Schlossmühle wieder ihren ursprünglichen Zustand", beschrieb Frisch das Ziel der Bemühungen. Tatsächlich ließ sich bereits beim Rundgang über die Baustelle die alte Bauform nachvollziehen: ein Massivbau mit Eckpilastern, bekrönt von einem Halbwalmdach mit Zwerchaus.

Ein besonderer Hingucker ist das Barockportal, durch das man später einmal direkt in den Hofladen sowie das Mühlencafé kommen soll. "Ein Privatbauherr, der so etwas alleine stemmen soll, ist mehr als gefordert", bedankte sich der Architekt bei der DSD.

"Irgendwann nächstes Jahr einzuziehen, wäre unser Wunsch", beschrieb Björn Walter die erhoffte Zeitschiene. Selbst mitunter eintretenden Verzögerungen gewann der Bauherr etwas Positives ab: "Man lernt das Gebäude jeden Tag neu kennen." Auch wenn viel Arbeit in dem Projekt stecke - für das Ausräumen habe man eigens einen Kran besorgt -, so sei die Familie guter Dinge. Auch sein Vater Jürgen Walter ist mittlerweile von der "Mühlenleidenschaft" angesteckt.

Dass die Neckarwestheimer das Objekt überhaupt entdeckt haben, sei eigentlich Zufall gewesen, erklärte Björn Walter: "Ich habe lange Zeit nach einem alten Hof gesucht. Dann habe ich mich gleich in die Mühle verliebt." Auch seine Frau Mandy war schnell überzeugt. Und mittlerweile ist das Areal ein wunderbarer Abenteuerspielplatz für das neun Monate junge Töchterchen Ida.