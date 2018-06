Von Heiko Schattauer

Obrigheim. Es hat schon mehrfach und unschön "gekratzt" in der bewegten Firmengeschichte - und doch bleiben die Lautsprecher in Obrigheim irgendwie aufgedreht. Vielleicht, weil sie eigentlich einfach gut klingen, vielleicht, weil sich Qualität doch durchsetzt oder vielleicht auch, weil "Totgesagte länger leben", wie es Landrat Dr. Achim Brötel nun beim Besuch von "Maestro Badenia" (ehemals MB Quart) in gewohnt launiger Rede vermutete.

Gekommen waren Brötel, Bundestagsabgeordneter Alois Gerig und Bürgermeister Achim Walter aus einem Anlass, der bei "normalen" Unternehmen noch kein Meilenstein oder herausragendes Ereignis ist. Doch die Firma, die unter dem Namen MB Quart einst zur Referenzmarke im Car-Hifi-Bereich aufstieg und in Spitzenzeiten bis zu 700 Mitarbeiter hatte, ist eben nicht normal.

Fünf (!) Insolvenzen finden sich in der bewegten Historie des 1963 gegründeten Unternehmens, das neben Lautsprechern für Autos und Boote auch Headsets und Kopfhörer in Obrigheim fertigt. Die Sparte Mikrofonbau hat man aufgegeben.

"Auf so eine Chronik können sehr wenige Firmen zurückblicken", erklärt Alois Schmidt schmunzelnd. Der Unternehmer aus Buchen war 2008 beim Lautsprecherspezialisten eingestiegen, nachdem man von Obrigheim aus 2007 zum fünften Mal den Gang zum Insolvenzgericht angetreten hatte. "Die Lautsprecher werden wieder aufgedreht, hat die RNZ damals geschrieben", erinnert sich Schmidt, "das hat gepasst."

Doch leider klangen sie (zumindest im übertragenen Sinn) nicht so gut, wie man sich das erhofft hatte. Nach fünf verlustreichen Jahren und trotz kräftiger Investitionen stand German Maestro - der Markenname MB Quart wurde einst an eine Bank in den USA verpfändet - gar kurz vor der nächsten Insolvenz. Und vor der Erkenntnis: "So geht es nicht weiter" (Schmidt).

Den Stecker ziehen wollte der in Buchen mit einem Kunststoffbetrieb erfolgreiche Unternehmer aber nicht. Alois Schmidt übernahm alle Anteile und Verbindlichkeiten auf sich, gliedert die Immobilie in eine AG aus und vertraute seinem Sohn Oliver German Maestro als Geschäftsführer an. Der hatte im Betrieb bereits seine duale Ausbildung absolviert - und schwamm sich im kalten Wasser offenbar schnell warm.

Wie in Obrigheim gefertigt wird, erläuterten Oliver und Manuel Schmidt beim Gang durch die Produktion.

"Seit 2014 schreiben wir keinen Verlust mehr", erläuterte der junge Geschäftsführer Abgeordnetem, Landrat, Bürgermeister und Roland Frommhold als Vertreter der (unterstützenden) Volksbank Mosbach. Die Gewinne seien nicht riesig, aber die Tendenz sehr wohl positiv. "Inzwischen sind auch Neu- und Weiterentwicklungen möglich", skizziert Oliver Schmidt die positiven Auswirkungen der schwarzen Zahlen, so habe man für die Headset-Fertigung nun auch endlich neue Werkzeuge ordern können.

Störgeräusche gibt’s dennoch - wie etwa eine heftige Nachforderung des Finanzamts, die aufgrund der Anteilsübertragungen von 2013 aufgelaufen ist. "Da war das mühsam Eingesparte und Erwirtschaftete schnell wieder weg", erklärt Alois Schmidt, der sich dennoch sicher ist, dass bei German Maestro die Abstimmung inzwischen passt. In fünf bis sechs Jahren, so Schmidts Einschätzung, will man den Point of Return erreicht haben, spätesten dann soll sich die Investition in das Unternehmen am Neckar - ca. 1,5 Mio. Euro - auch zurückzahlen.

Know-how und Qualität sprächen ebenso dafür wie motivierte Mitarbeiter (deren Zahl sich allerdings von 35 im Jahr 2008 auf aktuell 21 reduziert hat) und die Resonanz der Kunden und Händler. "Unsere Qualität, unseren Klang, das kriegen die anderen nicht hin", sagt Oliver Schmidt mit Blick auf (die billigere) Konkurrenz aus dem asiatischen Raum selbstbewusst. Paradoxerweise sei im Bereich Autolautsprecher China ein Hauptabsatzmarkt für die Premiumprodukte made in Obrigheim.

"Billig ist nicht die Lösung für die Zukunft", befand beim Vor-Ort-Besuch mit Blick in die Produktion auch Landrat Brötel, wertige und nachhaltige Produkte wie die von German Maestro hingegen schon. Dass man ein mehr als 30 Jahre altes Mercedes-Coupé als Showcar für die Premium-Lautsprecher nutzt, passt schon mal ins nachhaltige Bild. Das man auch in Zukunft mit stimmigen Hoch-, Mittel- und Tieftönen umrahmen will. Klingt eigentlich ganz gut ...