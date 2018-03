Mosbach. (schat) Logopädie - da haben die allermeisten schon mal was von gehört. Oder kennen jemand, dessen Kind schon mal beim Logopäden war. Aber was genau macht so ein Logopäde bzw. eine Logopädin (90 Prozent der in diesem Berufsfeld Tätigen sind weiblich) eigentlich? Mit wem? Und warum überhaupt? Wir haben anlässlich des heutigen Tages der Logopädie bei einem nachgefragt, der sich damit auskennt. Christian Pink (Foto), seit zwei Jahrzehnten als Logopäde tätig, betreibt im RNZ-Gespräch ein wenig Aufklärung.

Kurz und auch für den Laien verständlich erklärt: Was ist Logopädie? Wann und bei wem kommt Sie zum Einsatz? Wie "wirkt" sie?

Die Logopädie beschäftigt sich mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckproblemen. Manchmal ist auch von Störungen die Rede, ich finde diese Bezeichnung aber weniger passend. Bei Kindern kommt die Logopädie zum Beispiel zum Einsatz, wenn sich eigentlich ganz normale bzw. altersentsprechende Sprachauffälligkeiten - denken sie an Topf und Kopf - eben nicht verwachsen. Da geht es dann um eine spielerische Verdeutlichung, eine Verbildlichung sprachlicher Unterschiede. Dazu kommen Stimmstörungen etwa nach einer Schilddrüsen-OP, falsche Sprech- und Atemmuster, Schluckprobleme etwa nach einem Schlaganfall. Unser Einsatzgebiet ist vielfältig.

Christian Pink. Foto: zg

Die Logopädie an sich gibt es ja schon recht lange. Im öffentlichen Bewusstsein präsent(er) ist sie aber zunehmend erst in der jüngeren Vergangenheit. Gefühlt hat die Zahl der Betroffenen bzw. in Behandlungen Befindlichen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Deckt sich dieser Eindruck mit ihren Erfahrungen?

Das deckt sich absolut. Früher sind Kinder eben anders aufgewachsen, der Wortschatz wurde natürlich - z. B. auch durch Spielen in der Natur - größer, man musste sich mehr in der Sprache bewegen, austauschen. Eine Playstation ist dagegen eine Einbahnstraße. Und mit den Kindern lesen oder ihnen vorlesen ist eben leider auch nicht mehr selbstverständlich.

Wie wichtig ist Logopädie in einer Zeit, in der sich viele (junge) Menschen vor allem schriftlich - E-Mail, whats app, usw. - austauschen?

Da hatte ich jüngst selbst ein interessantes Erlebnis: Ich wartete in New York in einer U-Bahn-Station und beobachtete zwei Jungs, die sich nach kurzer Begrüßung ausschließlich über ihr Smartphone miteinander "unterhielten". Es stimmt schon, Kommunikation hat sich verändert. Aber wer Sprache mag, wird sich die sicher nicht nehmen lassen. Der echte Austausch ist durch nichts zu ersetzen.

Allein in Mosbach gibt es eine ganze Hand voll logopädischer Praxen. Die Versorgung scheint also ausreichend...?

Ja, wir sind in Mosbach gut aufgestellt. Aber es gibt eben auch genug Bedarf. Allein gestern hatte ich drei Neu-Aufnahmen. Und das waren drei sowohl vom Alter als auch von der Symptomatik her völlig unterschiedliche Fälle.

Apropos Fälle. Wo liegen die besonderen Herausforderungen für einen Logopäden? Und wo sind die Grenzen des Machbaren?

Ich betreue immer wieder Patienten in der Johannes-Diakonie, bei denen oft weitere beeinträchtigende Faktoren vorliegen. Denen muss man sich dann meist erst mal menschlich nähern, um therapeutisch etwas bewegen zu können. Da braucht es dann oft viel menschliche Wärme. Und manchmal reicht auch die nicht - und man kommt eben nicht weiter. Aber die Erfolge, die man regelmäßig auch mit harten Fällen feiern kann, lassen einen Herausforderungen immer wieder annehmen. Das ist das Schöne an unserem Beruf, dass man viel bewegen, Menschen helfen kann.