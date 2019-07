Limbach. (pol/szok) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B27 wurde am Mittwochabend ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der 25-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Laut Polizei fuhr der Fahrer eines Ford Focus gegen 22.15 Uhr auf der B27 von Mosbach in Richtung Buchen. Der 35-jährige Autofahrer wollte an der Kreuzung Limbach/Waldhausen nach links in Richtung Limbach abbiegen. Dabei übersah er offenbar den aus Richtung Buchen heranfahrenden Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß wurden der 25-jährige Mann und sein Motorrad über den Ford geschleudert. Beide Insassen des Autos wurden leicht verletzt.

65 Einsatzkräfte der Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und ein Notarzt rückten an die Unfallstelle. Die B27 musste bis gegen 2 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.