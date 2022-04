Scheringen. (jasch) In mehreren Gemeinden im Kreis werden schon Glasfaserkabel verlegt, nun soll es auch bald in Scheringen losgehen. Über den Planungsstand des Projekts von Netzbetreiber BBV informierte Bürgermeister Thorsten Weber in der Ortschaftsratssitzung im Schulhaus. Ende April könnte der Ausbau beginnen, verkündete Weber. Er geht davon aus, dass in allen sieben Ortsteilen gleichzeitig gegraben wird. Die aktuell in Waldhausen tätige Tiefbaufirma werde wahrscheinlich auch für Scheringen zuständig sein, sagte Weber auf Nachfrage aus dem Ortschaftsrat.

Wahrscheinlich werde man zuerst die Multifunktionskästen installieren und von dort ausgehend die Straßenzüge und Häuser anschließen. Weber betonte, das Ziel der BBV sei es, die Häuser möglichst schnell ans Netz zu bringen. In vielen neu erschlossenen Bereichen habe man seit 2018 bereits Glasfaserrohre mitverlegt. Man lege Wert darauf, so der Bürgermeister, dass die BBV die entsprechende Infrastruktur benutzt und nicht kürzlich neu gemachte Straßenzüge aufreißt. Dass trotzdem an mancher Stelle aufgegraben werden müsse, sei aber nicht zu ändern.

So wie aktuell in der Waldhausener Straße geschehen, allerdings aus ganz anderen Gründen: Dort baute die Netze BW vor Kurzem sieben Straßenlaternen ein. Man hätte es begrüßt, wenn die Glasfaserkabel gleich mitverlegt worden wären, doch BBV und Netze BW hätten sich nicht abgestimmt. Die von Weber erhofften Synergieeffekte blieben aus. In einigen Wochen wird vermutlich exakt dieselbe Stelle – nur diesmal von Tiefbaufirmen für den Glasfaserausbau – wieder aufgegraben. Nach und nach werden auch alle weiteren Straßenlaternen im Ort auf energiesparende LED-Technik umgestellt.

Über eine halbe Million Euro für Kanalsanierung

Wo kann in Scheringen gebaut werden? Darum ging es im nächsten Punkt. "Das größte Problem ist die fehlende Verkaufsbereitschaft der Eigentümer", betonte der Bürgermeister. Demnach sei es kaum möglich, Flächen für Bauplätze zu bekommen. Doch Baulücken finden sich immer: In diesem Fall sind es zwei in der Abt-Theobald-Straße. Die Straße wird im nächsten Jahr fertig erschlossen. Ein Bauplatz in dieser Straße wurde schon verkauft. Für den zweiten Bauplatz sei man in Gesprächen.

Die verpflichtende Kanaluntersuchung in Scheringen ergab, dass insgesamt acht Prozent der Kanäle sofort oder mittelfristig saniert werden müssen, bei den Schächten beträgt der Sanierungsbedarf vier Prozent. Kosten wird das die Gemeinde circa 535.000 Euro.

In den Informationen an die Bürger gab Ortsvorsteher Thorsten Fritz bekannt, dass am Friedhof die beiden Hauptwege gepflastert werden. Umfangreiche Änderungen stehen für den Bereich rund um das Schulhaus an mit Verkehrsinsel, Schulhof und Straße. Wie Fritz erklärte, gibt es Überlegungen, die Verkehrsinsel ganz zu entfernen sowie Grünflächen und Parkplätze anzulegen. Die Gemeinde hat bereits einen Planungsauftrag an das Büro IfK-Ingenieure aus Mosbach erteilt.

Zum Schluss der Ortschaftsratssitzung berichtete Thorsten Fritz von größeren und kleineren Gemeinschaftsprojekten, die in den vergangenen zwei Jahre in Scheringen realisiert worden sind. So wurde im Schulhaus eine Schallschutzdecke eingebaut, eine Sitzgruppe am Bouleplatz angeschafft, öffentliches WLAN im Schulhaus bereitgestellt und verschiedene öffentliche Plätze wie der Spiel- und Grillplatz instandgesetzt und aufgewertet.