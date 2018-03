Neunkirchen. (schat/bx) Dann machen wir es eben selbst: Als in der Gemeinde Neunkirchen Lebensmittelgeschäfte und auch der Drogeriemarkt ihren Betrieb vor Ort einstellten, kamen Verwaltung und engagierte Bürger zum Schluss, die gefährdete Grundversorgung selbst zu organisieren. Fünf Jahre ist das nun her, der im Herbst 2012 eröffnete "Bürgermarkt" in der Ortsmitte ist aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Der Lebensmittelmarkt wird als Genossenschaft betrieben, 296 Bürger sind daran beteiligt. Mittlerweile steht der kleine Markt, in dem sich zahlreiche Neunkirchener ehrenamtlich engagieren, auch auf einem "wirtschaftlich gesunden Fundament", wie der ehemalige Bürgermeister und Mitinitiator Wolfgang Schirk zum fünfjährigen Bestehen des Marktes mitteilt. Das Neunkirchener Konzept des Bürgermarkts hat inzwischen bundesweit Beachtung gefunden.

Der "Bürgermarkt" in Neunkirchen - die Fotogalerie