Mosbach/Hamburg. (schat) Die Corona-Krise macht vor Grenzen und Kontinenten nicht Halt, inzwischen hat das neuartige Virus zumindest gefühlt die ganze Welt im Griff. Und überall auf der Welt sucht man nach dem "richtigen" Weg durch diese Ausnahmesituation. Nicht selten sind die Ideen, die bei diesen Überlegungen entstehen, für viele Menschen, Gruppen, Einrichtungen hilfreich. So wie die Idee von Tanja Jäger, die es nach ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterin der RNZ in Mosbach und Eberbach in die Hansestadt Hamburg gezogen hat. In der Corona-Krise will die erfolgreiche Werbetexterin mit der neuen Plattform "Ladenhüter" von Hamburg aus auch in der Region ein wenig Hilfe leisten.

"Etliche Geschäfte haben schon Wege gefunden, wie sie weitermachen können, obwohl ihr Laden gerade geschlossen bleiben muss. Ihre Geschichte erzählt ,Ladenhüter’ – und will damit anderen Inspiration geben", beschreibt Jäger die Intention. Hinter der Webseite "Ladenhüter.info" verbirgt sich ein ganzes Team an Ehrenamtlichen, die sich wiederum beim Projekt "#wirvsvirus" – einem Aufruf der Bundesregierung an Kreative, Digitale und Ideengeber zum Zusammenschluss, um verschiedene Probleme in Corona-Zeiten zu lösen – kennengelernt haben.

"Die Idee ist, lokale Unternehmen und Selbstständige zu motivieren, zu inspirieren und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Denn die Ladenhüter sammeln Erfolgsgeschichten von Kleinunternehmern und Selbstständigen, die es für sich geschafft haben, die Krise in eine Chance zu wandeln und weiterzumachen", erklärt die ehemalige RNZ-Autorin weiter. Hinter dem Ganzen stehe die Überzeugung, dass oft einfach das Wissen fehle, wie bestimmte Kanäle online funktionieren, wie man Kunden erreichen kann, wie man im Netz auf sich aufmerksam macht und wie man am Ende seine Produkte verkaufen könne.

Warum diese Information und Inspiration so wichtig ist? "Wissenslücken führen oft zur Resignation und lassen es einen gar nicht erst versuchen", sagt Tanja Jäger: "Deshalb wollen wir nicht nur die Geschichten als Anregung vorstellen, sondern auch, welche Programme und Maßnahmen dafür notwendig waren, was sie kosten und wie man sie bedient." So könnten im Idealfall andere in einer ähnlichen Situation die nötigen Schritte für sich selbst ableiten.

Noch etwas werde in den bis dato schon gesammelten Geschichten deutlich: "Es ist wichtig, sich auszutauschen und sich zusammenzuschließen. So eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten und man kann gemeinsam dafür sorgen, dass möglichst viele Unternehmen möglichst wenig Schaden nehmen", fasst Tanja Jäger zusammen.