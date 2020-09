An den Unfall im Dezember 1982 erinnert dieses Steinkreuz an der "Schwarzen Straße" bei Wagenschwend. Ihren Namen soll die Strecke von Mudau nach Eberbach deshalb tragen, weil das Straßenbett einst aus dunklem "Katzenbuckelschotter" war. Foto: Norbert Schwing

Von Norbert Schwing

Wagenschwend. Immer wieder fordert der Straßenverkehr Opfer, und nicht selten sind schwere Verkehrsunfälle an ganz bestimmten Bereichen zu beklagen. Schilder mit der Aufschrift "Unfallstrecke" weisen darauf hin, und zu diesen so markierten Strecken gehört seit August 2015 auch die "Schwarze Straße" bei Wagenschwend, Teil der Landesstraße 524 Eberbach - Mudau.

Wiederholt hatten wir zuvor auf die Gefährlichkeit der Strecke hingewiesen und zum Handeln aufgefordert: "Jede Präventivmaßnahme, die Unfälle verhindern und Menschenleben retten könnte, sollte auf dieser ,Todesstrecke’ in Erwägung gezogen werden. Sicherheitsvorkehrungen auf dieser Strecke sind schon des Öfteren von Betroffenen und Angrenzern bei entsprechender Stelle angemahnt worden", stand in einem Bericht vom 19. Februar 2015 zu lesen.

Da begrenzte schon an der Stelle, wo der Odenwald-Madonnen-Radweg auf Höhe des Wagenschwender Sportplatzes die Landesstraße 524 quert, in der Radfahr-Saison ein 70-km-Schild die Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung war aber über Winter bislang aufgehoben.

Drei Kreuze und ein Bildstock erinnern dort an vier Verkehrstote, zuletzt waren es zwei junge Menschen am 1. Weihnachtsfeiertag 2014. Wäre es da nicht angebracht, die Geschwindigkeitsbegrenzung durchgehend zu belassen?

Zur Erinnerung und Mahnung hier nochmals die bereits im RNZ-Heimatkalender "Unser Land 2004" dargelegte Schreckensbilanz der "Todesstrecke Schwarze Straße" für den Abschnitt von Oberscheidental bis Waldbrunn:

14 Mahnmale erinnern an dieser etwa sieben km langen "Todesstrecke" an die vielen Verkehrstoten - und es sind bei Weitem mehr als 14 Todesfälle. Jedes Jahr wird dieser Streckenabschnitt vor allem für Motorradfahrer zur Rennstrecke.

Beim Eintritt der Straße in den Wald nach Oberscheidental verunglückte am 17. Juni 1960 der Wagenschwender Förster Fritz Wilhelm mit seinem Sohn Dietmar tödlich. Fünf weitere Personen wurden bei dem Zusammenstoß des Pkw mit einem Lkw zum Teil schwer verletzt.

In der Nähe der Einmündung nach Balsbach kam am 15. Dezember 2000 ein mit Bundeswehrsoldaten besetzter Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum; zwei Personen starben. Vor der ersten Einmündung nach Wagenschwend verbrannte am 19. Januar 2000 ein junger Mann aus Mudau in seinem Wagen. An der nächsten Einmündung nach Wagenschwend (Strümpfelbrunner Straße) ereigneten sich schon mehrere Unfälle, auch mit tödlichem Ausgang. Im Juni 1995 verunglückte eine 19-jährige Frau aus Krumbach an der Zufahrt zum Sportgelände Wagenschwend tödlich. Zwei Todesopfer forderte der bereits erwähnte Verkehrsunfall am 1. Weihnachtsfeiertag 2014.

Am 18. Dezember 1954 ließ der hoffnungsvolle Waldarbeiter Gerhard Lenz aus Reisenbach, geb. 22.2.1937, bei einem tragischen Verkehrsunfall sein junges Leben - so die Inschrift auf dem gegenüberliegenden Bildstock. Etwa 200 m weiter erlitt am 13. Dezember 1982 ein junger Pkw-Fahrer aus Heidersbach tödliche Verletzungen, als er bei Schneematsch ins Schleudern geriet und frontal auf einen Baum prallte.

"Hier verunglückten vier junge Menschen durch Autounfall im Mai 1962": Das Metallkreuz mit dieser Aufschrift steht an der Einmündung eines Waldweges, wenige Meter vor dem Ende des Waldes vor Mülben. Eugen Hennegriff, Alois Heck und Alois Hönig stammten aus Balsbach, Richard Pernsteiner aus Buchen.

Am Segelflugplatz Mülben erinnern zwei Kreuze an den Tod zweier junger Menschen im Januar 1993 und im Dezember 2009. An der Kreuzung oberhalb von Mülben stehen inzwischen bereits vier Holzkreuze. Am Übergang des Radweges vor Oberdielbach (Nähe Katzenbuckel-Therme) ereignete sich im November 1993 ein tödlicher Verkehrsunfall (Holzkreuz).

Im August 2003 schrieb die Mutter des im Januar 2000 bei Wagenschwend tödlich verunglückten jungen Mannes in einem Leserbrief u. a.: "Pflanze ich an der Erinnerungsstätte Blumen oder zünde eine Kerze an, fühle ich mich sehr unwohl auf Grund der rasenden Autos. Auf dieser Todesstrecke bin ich fast täglich Verkehrsteilnehmerin. Wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung in den Einmündungsbereichen von Wagenschwend bis Mülben nicht sinnvoll? Darüber sollte sich die zuständige Behörde einmal Gedanken machen."