Von Frank Heuß

Neckarelz. Einen "doppelten Inhalt" hatte die Zusammenkunft von über 50 Besuchern in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz am Samstagnachmittag, wie die Vorsitzende des Trägervereins, Dorothee Roos, im großen Ausstellungsraum feststellte. Geladen hatte man zur Vernissage einer Sonderausstellung von Bildern der Künstlerin Edit Bán-Kiss sowie gleichzeitig zu einer Feierstunde anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Einrichtung.

Willkommen heißen konnte Dorothee Roos mit Alicja Kubecka eine der wenigen noch lebenden, ehemaligen Insassen des Frauen-Arbeitslagers Daimler-Benz Genshagen, die in Begleitung ihrer Tochter aus Warschau angereist war. Ebenso gehörte der Berliner Filmemacher Dr. Helmuth Bauer zu den Ehrengästen. Roos gab einen Überblick über die Hintergründe der Ausstellung.

Die ungarische Bildhauerin Edit Bán-Kiss (1905-1966), deren Werke aus Sicherheitsgründen in Reproduktionen gezeigt werden, war eine KZ-Insassin in Ravensbrück sowie im Außenlager Daimler-Benz Genshagen, dem einst größten deutschen Flugmotorenwerk. Dessen mechanische Fertigung war im Sommer 1944 unter dem Tarnnamen "Goldfisch" in den unterirdischen Gipsstollen nach Obrigheim verlagert worden, wodurch sich die geschichtliche Verbindung zu Neckarelz ergibt. Das aus 30 einzelnen, meist farbigen Bildern bestehende "Album Déportation" wurde in London aufgefunden und soll 2019 im ehemaligen KZ Natzweiler gezeigt werden.

Die Gouachen von Edit Bán-Kiss entstanden unmittelbar nach der Befreiung im Jahr 1945 unter dem Eindruck noch frischer Erinnerungen aus der Gefangenschaft. Die Malereien dienten wohl nicht zuletzt der eigenen Verarbeitung grausamer Erlebnisse. In teils schon schockierend anmutenden Darstellungen illustriert Bán-Kiss Geschehnisse und Empfindungen der Deportierten: Zu sehen sind Knochengestelle in Menschengestalt, die in Duschkammern getrieben werden, eine Meute von Gefangenen, die über einen Bottich roher Kartoffeln herfällt, eine SS-Aufseherin, die einer hungernden Zwangsarbeiterin den Knüppel überzieht. Bei genauerem Hinsehen fallen in der Unschärfe eingelassene, mutmaßlich subjektiv von der Malerin wahrgenommene Details ins Auge, welche die (un-)menschliche Dimension des Szenarios andeutungsweise erkennbar werden lassen.

Bilder, die "ganz ohne Worte" von einer der düstersten Episoden deutscher Geschichte erzählen, fand auch Oberbürgermeister Michael Jann, der gleichzeitig für Landrat Dr. Achim Brötel sprach. Als "Hausherr" des städtischen Gebäudes würdigte Jann die Erinnerungsarbeit des Vereins KZ-Gedenkstätte Neckarelz, der auf einen in den 80er- Jahren begründeten Arbeitskreis unter dem Dach der Volkshochschule zurückgeht.

Am 27. Januar 1998 war auf dem Gelände der Clemens-Brentano-Schule die erste Gedenkstätte des ehemaligen KZ-Außenlagers Neckarelz mit einst über 500 Zwangsarbeitern eingeweiht worden. Bis zum Komplettumbau der damaligen Comenius-Förderschule ab 2010 ging es zunächst für drei Jahre provisorisch in ein einziges Klassenzimmer, bevor 2011 die heutige Gedenkstätte eingeweiht wurde.

Auf die Biografie von Edit Bán-Kiss ging Helmuth Bauer ein. "Es bleibt uns nichts übrig, als noch mal einzutauchen", schickte er seinen Ausführungen voraus, die sich im Wesentlichen um die "Pfeilkreuzler" drehten. Die faschistische Organisation Ungarns zwang der jungen Budapester Künstlerin unmenschliche Leiden auf. Zwei kurze Filmbeiträge hielt Regisseur Bauer jedoch für "besser geeignet als Worte", um diese grauenvollen Geschehnisse ins Bewusstsein zu rufen. Und die gezeigten Szenen waren äußerst bedrückend und ließen stellenweise den Atem stocken.

"Es fällt mir schwer, die Rede zu halten, nachdem ich den Film gesehen habe", bekannte die polnische Zeitzeugin Alicja Kubecka, deren Worte von Halina Kammerer übersetzt wurden. Es ehre sie sehr, bei der Vernissage dabei sein zu können. Edit Bán-Kiss habe sie zwar nicht persönlich gekannt, aber Freundinnen von ihr und vielleicht sei man sich auch "mal auf dem Appellplatz über den Weg gelaufen" (in Genshagen waren über 1000 Frauen interniert). Die Bilder bewundere sie, da sie "Ohnmacht ausdrücken" und sich der "Wunsch nach einer besseren Welt" davon ableiten lasse. "Es hängt aber alleine von uns ab", unterstrich sie zum Abschluss unter Beifall.

"Manches sprengt die Grenze der Sprache", stellte Dorothee Roos fest und verband damit die Möglichkeiten der Kunst. So dankte sie auch Martin Schmidt, der die Feierstunde mit Klängen der Querflöte musikalisch umrahmte. Im Anschluss wurde zur Besichtigung der Ausstellung in den Seminarraum eingeladen. Dort wartete als besonderes Präsent für die Eröffnungsgäste der von der Daimler AG herausgegebene Ausstellungskatalog.