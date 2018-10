Das alte Schulhaus in Krumbach soll mit neuem Leben gefüllt und um ein neues Gebäude für die Feuerwehr erweitert werden. Die Pläne präsentierte Architekt Hans Stetter in der jüngsten Sitzung des Limbacher Gemeinderats. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Limbach. Dem "Wandel der Zeit" ist so manches unterworfen. Auch das einstige Schulhaus in Krumbach, über dessen Pforte ein Brett hängt mit der Aufschrift, die eben diesen Wandel meint. Nun wandelt sich das Schulhaus selbst - zu einer Art Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehranschluss. Doch der Reihe nach: 1949 bis 1951 gebaut wurde das stattliche Gemäuer bis 1976 als Schule genutzt. Auch das Rathaus war hier einst untergebracht. Dann das Archiv der Gemeinde Limbach, das bis heute und auch künftig hier seinen Platz haben soll. Darüber hinaus sollen Vereine und Gruppen, die Ortsverwaltung sowie die Feuerwehr das Haus nutzen können. Dazu soll es saniert, erweitert und umgebaut werden.

Erste Anläufe gab es schon 2001, sie verliefen im Sande. Vor vier Jahren beauftragte der Ortschaftsrat Krumbach den Wagenschwender Architekten Hans Stetter mit der Planung für einen Umbau. Mitte 2017 stellte die Gemeinde Limbach mit dessen Plänen einen Bauantrag für den Neubau einer Feuerwehrgarage und die Teilsanierung der alten Schule. Diese Pläne stellte Stetter nun dem Gemeinderat detailliert vor. "An der Südseite soll die Feuerwehrgarage entstehen und ein Eingang reaktiviert werden."

Im Inneren des dreigeschossigen Baus wird es verschieden große Räume für verschiedene Nutzungen durch Vereine und die Feuerwehr geben. Das Dach muss - entgegen ersten Planungen - erneuert werden. Das macht die Sache teurer, durch Einsparungen an andere Stelle aber nicht sehr. Gesamtkostenschätzung: 740.000 Euro. Parallel zu den Architekten-Entwürfen hatte die Gemeinde Limbach Fördergelder beantragt. Bürgermeister Thorsten Weber konnte in der Oktober-Sitzung von bisher bewilligten 188.000 Euro berichten. "Aus dem Ausgleichsstock beantragen wir weitere 100.000 bis 150.000 Euro." Die Mittel für das Vorhaben werden im Haushaltsplan 2019 eingestellt.

Der Haushaltsplan umfasst immer auch den forstlichen Betriebs- und Finanzplan, der als nächster Tagesordnungspunkt von Martin Hochstein vorgestellt wurde. Er ist der Leiter der Forstbetriebsleitung Adelsheim und überbrachte "keine guten Nachrichten", wie Bürgermeister Weber schon vermutet hatte. Denn der überaus trockene und lange Sommer hat auch den Limbacher Gemeindewald arg mitgenommen; Bilder von Ahornen, die bereits Anfang August grüne Blätter abwarfen, zeigte Hochstein dem Gemeinderat ebenso wie solche von durch Käferbefall geschädigter Bäume. "Außerdem ist der Eichenprozessionsspinner überall." Für den Neckar-Odenwald-Kreis nannte Hochstein die Zahl von bisher anfallenden 36.000 Festmetern Käferholz.

Diese so genannten zufälligen Nutzungen können aber in keinem Plan stehen, ihn gleichwohl beeinflussen. Der Limbacher Forstplan 2019 geht derzeit davon aus, dass in der "Vornutzung", das ist die Durchforstung jüngerer Bestände, 790 Festmeter gewonnen werden. In der "Hauptnutzung" (in den eher älteren Beständen) sollen 340 Festmeter geerntet werden. So machen Klima und Käfer die forstlichen Planungen zu einem "Blick in eine trübe Glaskugel" (Weber), sind also alles andere als gut zu berechnen. Hochsteins Blick über 2019 hinaus ist auch nicht gerade froh stimmend. "Noch so ein Sommer wie dieser und wir können gar nicht mehr planen." Anspielend auf die aktuelle Warnung des Weltklimarates, sagte der Forstleiter: "Wenn wir es nicht schaffen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, dann könnten uns mehr solcher Sommer das Planen erschweren. Dann können wir Buche und Fichte im Odenwald vergessen."

Froher stimmte ihn und das Gremium die Kunde, die mit dem Urteil vom Bundesgerichtshof Mitte des Jahres gekommen war. Damit wurde der Kartellspruch zur gemeinsamen Rundholzvermarktung des Bundeskartellamts aufgehoben. Anders ausgedrückt: Private und kommunale Waldbesitzer in Baden-Württemberg dürfen bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder weiterhin die Dienste staatlichen Förster an den Landratsämtern beanspruchen. Froh stimmen dürfte außerdem die Wagenschwender, die per Gemeinderatsbeschluss mit einem Ausbau der Strümpfelbrunner Straße rechnen dürfen, denn für den dafür nötigen Ingenieurvertrag mit Honorarkosten von 63.000 Euro wurde einstimmig votiert.