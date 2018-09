Mosbach. (schat) So, jetzt ist er endgültig abgefeiert, der Mosbacher Sommer 2018. Mit der mittlerweile 19. Auflage der Kneipen-KultTour fand die Veranstaltungsreihe "made in Mosbach" ein nettes Finale. Bei dem vielleicht nicht ganz so viele Kneipengänger und Livemusikfans wie bei vorangegangenen Touren unterwegs waren - aber allemal genug los war, um für einen stimmigen Abschluss des Kultursommers zu sorgen.

Die Möglichkeiten waren wie gewünscht vielfältig, wenngleich nur die wenigsten der Kneipentourer am Freitagabend auch alle acht Stationen schafften. "Wir touren hier drin, das reicht uns", bekennen zwei Kneipentour-Routiniers am frühen Abend im Alt Mosbach - was die beiden Gitarren- und Gesangvirtuosen von "DOZ" irgendwie auch als Kompliment für die eigenen musikalischen Darbietungen werten dürfen. Klaus Herrmann und Joachim Bader können sich aber nicht nur an treuen Zuhörern, sondern auch am persönlichen Service der Tour-Organisatoren erfreuen. Die Batterien, deren Saft fürs Beleuchten der Noten auf der kleinen Bühne nicht mehr ganz reichte, ersetzt Kulturamtschefin Christine Funk in der ersten Spielpause höchst selbst. "Das gehört auch dazu, wir kümmern uns halt um unsere Künstler", erläutert Funk lächelnd.

Kneipen-KultTour Mosbach 2018 - die Fotogalerie



























































Ein Lächeln haben ein paar Schritte durch die belebte Fußgängerzone weiter auch Sigrun und Uwe auf dem Gesicht. Im Ludwig lauschen sie gerade "TipToe", die Pop-Perlen ins Kneipenvolk werfen. Die beiden - sie aus Heilbronn, er aus Mosbach - sind das erste Mal auf der Kneipen-KultTour. Und richtig angetan von der "einfachen schönen Veranstaltung" mit ihren "kleinen Locations", wie Sigrun das Lächeln begründet. Begleiter Uwe gefällt’s genauso gut, auch wenn er eigentlich mehr auf Heavy Metal denn auf Pop-Perlen steht. Egal. TipToe machen jetzt eh grad Pause - und die beiden Tour-Neulinge wollen noch ein paar weitere Stationen in Angriff nehmen.

Den Kandelschuss etwa, wo die "Deep River Band" schon deutlich rockigere Töne anschlägt. Dass es draußen vor der Tür der Traditionskneipe auch noch leckere Burger gibt, gibt so manchem Kneipentourer neue Energie für weitere Kulterlebnisse. Der Shuttle-Bus hält zudem direkt vor der Haus-, Entschuldigung: Kneipentür, einem Abstecher von der Altstadt in die Tour-Peripherie in nach Neckarelz steht also nichts im Weg. Zumal da mit "Palito Aché" (im Little Africa) und "Mind da gap" (Bistro Live) gleich zwei weitere Stationen mit höchst unterschiedlicher musikalischer Ausrichtung warten.

Mit ganz viel Atmosphäre lockt derweil der Biergarten des Brauhauses, wo nicht nur der Fotograf ob der stimmigen Motive entzückt ist. Von ihrer kleinen Bühne aus sorgen "An Cat Dubh Ligt" mit Celtic Folk für weitere lächelnde Gesichter. Zahlreiche davon findet man auch im und vor allem vor dem Tante Gerda, wo die Kneipen-KultTour für die meisten zur entspannten Open-Air-Veranstaltung wird. Der Vorhang für die Live-Musik fällt wie vorgesehen um kurz nach eins, wer noch nicht genug hat, shuttelt noch ins No Limit. Irgendwann am Samstagmorgen gehen auch dort dann die Lichter aus, oder vielmehr an. Und der Mosbacher Sommer ist vorbei...