Die "Feldberger" aus dem Schwarzwald gehören zu den klangvollen Namen der Schlagerszene, die sich am 21. Dezember in Mosbach präsentieren. Foto: Manfred Esser

Mosbach. Die "Klingende Bergweihnacht" präsentiert am Freitag, 21. Dezember, ab 20 Uhr Stars der Schlager- und Volksmusikszene in der Alten Mälzerei in Mosbach. Mit dabei sind "Die Schäfer", Liane und Reiner Kirsten, "Die Feldberger" sowie Moderator Hansy Vogt.

Barfuß aufzutreten ist nach wie vor das Markenzeichen der "Schäfer". Dahinter steht ein guter Grund, wie Oberhirte Uwe Erhardt erklärt: "Wir laufen barfuß, damit wir nie die Bodenhaftung verlieren." Siege bei sämtlichen Fernsehshows und die Goldene Stimmgabel bestätigen die fröhliche und positive Art, wie sie Heimat präsentieren und interpretieren. Auch ihre aktuelle CD "Wenn ein Schäfer Hochzeit macht" der "Schäfer" Uwe, Michael, Bianca und Carla ist sehr erfolgreich.

Liane zählt zu den populärsten Schlagerstars aus Baden-Württemberg. Die mehrmalige Siegerin der SWR4-Hitparade war nominiert zum Grand-Prix der Volksmusik und zum MDR-Herbert-Roth-Preis und wurde ausgezeichnet zur Künstlerin des Jahres. Bekannt ist die Sängerin aus Walldürn auch aus der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags".

Zu Reiner Kirstens Karrierehöhepunkten gehören Platzierungen in der Schlagerparade der Volksmusik und den Volkstümlichen Hitparaden in ZDF und ORF oder auch die dreimalige Teilnahme am Finale des Grand-Prix der Volksmusik. Mit Liane hat er dieses Jahr ein Duettalbum unter dem Motto "Schlagererinnerungen" aufgenommen. Die alten Schlagerhits belegten bei SWR4 wochenlang den ersten Platz und landeten in der Jahreswertung auf dem zweiten Platz.

Die "Feldberger" aus dem Schwarzwald sind für ihre Gute-Laune-Lieder bekannt. Ihre Bühnenshow kann lustig, zur Bergweihnacht aber auch besinnlich sein. Die vier Männer haben mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen mittlerweile Kultstatus erreicht. Im ZDF-Fernsehgarten sind die "Feldberger" ebenso Stammgäste wie bei den Fernsehsendungen des SWR.

Hansy Vogt stellt seit über 25 Jahren als Fernsehmoderator in vielen hunderten Sendungen die Landschaft vor, präsentiert kulinarische Geheimtipps und zeigt dem Zuschauer kulturelle Höhepunkte - und auf der Livebühne sorgt er immer wieder für viel Humor. Begonnen hat seine künstlerische Karriere als Frontmann der Schlager- und Volksmusikband "Feldberger". Neben diversen Rundfunksendungen, die Hansy Vogt unter anderem beim SWR moderiert, ist er in der ARD sowie in diversen TV-Shows zu sehen und begeistert bei Tourneen das Publikum. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seines Erfolgs wurde Hansy Vogt gemeinsam mit Dieter Thomas Heck mit einem begehrten Medienpreis, dem "Smago"-Award, ausgezeichnet.

Info: Tickets gibt es bei der RNZ-Geschäftsstelle in Buchen.