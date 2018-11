Mosbach. (schat/dore) Manches Bauvorhaben macht schon Bauchweh, da hat es noch nicht einmal angefangen. Die geplante Straßensanierung auf der Bundesstraße B27 ist so eine Maßnahme. Zwischen Neckarburken und Mosbach (bis Höhe Johannes-Diakonie) soll der in die Jahre gekommene Belag der Bundesstraße erneuert werden. Schon das Vorhaben an sich schreckt so manchen Pendler, der regelmäßig auf diesem Abschnitt unterwegs ist; vor allem zu Stoßzeiten ist die Strecke bekanntlich massiv frequentiert.

Wenn dann die zuständige Behörde noch (mehrfach) Zeit- und Rahmenpläne für die Umsetzung der Sanierung ändert, wird das mit dem Bauchweh nicht unbedingt besser. Täglich wenden sich dennoch Leser an die Redaktion, die ein Verkehrschaos fürchten und um weitere Informationen zu den Maßnahmen, zu Sperrungen und Umleitungen bitten.

Höchst besorgt zeigte man sich unterdessen auch bei der Stadtverwaltung Mosbach in Bezug auf die Vollsperrung, die das Baureferat Nord (des Regierungspräsidiums Karlsruhe) für die Straßensanierung auf dem genannten Abschnitt der B27 vorsah. Oberbürgermeister Michael Jann machte am Dienstag in einem Schreiben an das RP seinem Ärger über die Maßnahme Luft. Und verwies dabei auf ursprüngliche Absprachen, nach denen die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung ausgeführt werden sollten, der Verkehr trotz Baustelle zumindest in eine Richtung fließen sollte.

Aus der RNZ habe man von den geänderten Plänen mitsamt Vollsperrung erfahren, so Jann in seinem Schreiben, eine mangelnde Kommunikation und Information hatte parallel auch schon Landrat Dr. Achim Brötel in Bezug auf die Straßenbaumaßnahmen beklagt.

Der Protest aus Mosbach zeigte Wirkung: Am Freitagvormittag verständigten sich OB Jann und die Verantwortlichen des Baureferats auf eine noch einmal modifizierte Planung: So werden die ersten Arbeiten auf der B27 zwischen Johannes-Diakonie und Neckarburken nun doch "nur" unter halbseitiger Sperrung ausgeführt, eine Vollsperrung bleibt den Autofahrern zunächst erspart. Allerdings wird vorerst noch nicht die Fahrbahndecke saniert, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte: "Auf Wunsch der Stadt Mosbach und in Abstimmung mit der Gemeinde Elztal werden zunächst nur die Wasserleitungs- und Kanalarbeiten ausgeführt".

In Richtung Innenstadt Mosbach kann der Verkehr an der Baustelle vorbei fließen, eine Umfahrung ist nicht nötig. Von Mosbach kommend wird die B27 am Abzweig der L525 (Eselsbrücke) in Fahrtrichtung Buchen gesperrt. Der Verkehr nach Neckarburken wird dann über die L527 nach Sulzbach und weiter nach Dallau beziehungsweise Neckarburken geführt. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Für die Bewohner von Neckarburken besteht jederzeit die Möglichkeit, vom Unterdorf in das Oberdorf bzw. umgekehrt zu gelangen.

Für die betroffenen Buslinien wird eine Sonderregelung mittels Ampelcode eingerichtet. Dadurch können die Busse wie gehabt von Mosbach nach Buchen über die B27 fahren, ohne die Umleitung über Sulzbach nehmen zu müssen.

Den Pendlern, die aus Richtung Fahrenbach und Limbach nach Mosbach wollen, bleibt eine zeitraubende Umfahrung zunächst erspart. Zumindest auf dem Weg in die Stadt. Zurück muss man sich dann natürlich schon eine alternative Route über Diedesheim, Nüstenbach oder das Masseldorn suchen.

Auch die Einpendler aus Richtung Elztal/Buchen kommen bis Ende des Jahres noch einspurig bis Mosbach durch, der Rückweg führt hier die meisten wohl über Sulzbach oder gleich ganz außen rum (Schefflenz), denn an der Kreuzung B27/B292 bei Auerbach ist bekanntlich aktuell auch eine Baustelle. Diese soll nach aktuellem Stand planmäßig am 9. November abgeschlossen werden.

Die erforderlichen Restarbeiten an der B27 im Zusammenhang mit den Leitungs- und Kanalarbeiten sowie die eigentlichen Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke sollen witterungsbedingt dann erst im kommenden Jahr erfolgen. Die B27 wird dann auf dem Teilstück nach der Eselsbrücke in Richtung Neckarburken und in der Ortsdurchfahrt vollgesperrt.

Planmäßig sollen am Montag, 5. November, die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße 3970, Ortsdurchfahrt Oberschefflenz Richtung Rittersbach, ab dem Bahnübergang bis einschließlich Abzweig "Helles Tunnel", beginnen, wie das Landratsamt mitteilte. Die Straße wird bis 14. November vollgesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Die Sanierung der Kreisstraße K3920 ab Ortsausgang Einbach bis zur Bundesstraße B27 soll heute abgeschlossen werden.

Die K3949 ab Dallau Richtung Schefflenz/Sulzbach bis zur Einmündung des Betriebshofes der Firma Gätschenberger in Richtung Katzental wird außerdem noch bis 9. November saniert.