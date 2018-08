Dallau. (mlo) Michael Kretz aus Dallau sitzt im Rollstuhl und ist täglich auf die Hilfe Fremder angewiesen. Sicherheit gibt ihm der sogenannte Hausnotruf: Mit einem Knopfdruck kann er im Ernstfall Hilfe anfordern. Verbunden ist der Notrufknopf mit einer Basisstation, die an das Telefon angeschlossen ist.

Doch seit dem 22. Juli ist das Telefon von Michael Kretz abgeschaltet. Sein Anschluss läuft über die Telekom, die das Problem bisher nicht behoben hat. Doch nicht nur Kretz, auch einige seiner Nachbarn sind von der Störung betroffen und können seit fast zwei Wochen nicht mehr telefonieren. Nur einige Wenige seien vorab mit einem Flyer im Briefkasten informiert worden, dass es wegen der Umstellung des Telefonnetzes vorübergehenden zu Störungen kommen könne.

Auf Rückfrage der RNZ am 26. Juli teilte die Pressestelle der Telekom per E-Mail mit, eine oberirdische Leitung sei durch einen Landwirt beschädigt worden, und man arbeite mit Hochdruck an der Lösung. Weiter hieß es: "Am morgigen Vormittag wird die Störung provisorisch behoben. Danach können die betroffenen Personen alles wie gehabt nutzen. Die komplette Entstörung erfolgt im Laufe der nächsten Woche, von der die Kunden aber nichts mehr mitbekommen werden", so der Wortlaut der E-Mail.

Seither ist nun schon über eine Woche vergangen, und noch immer sind die Leitungen "tot", wie Michael Kretz auf RNZ-Nachfrage berichtet. Mehrmals sei er in der Zwischenzeit von Telekom-Mitarbeitern angerufen worden, die ihm immer wieder neue Gründe für die Störung genannt und die baldige Behebung des Problems in Aussicht gestellt hätten. Erst sei von einer Kabelbeschädigung durch Bauarbeiten die Rede gewesen, ein paar Tage später hieß es, ein Kabelschacht sei mit Wasser vollgelaufen und müsse erst ausgepumpt werden, bevor die Reparaturarbeiten beginnen könnten. Ein am Mittwoch vergangene Woche angekündigter Techniker habe wenige Minuten vor dem vereinbarten Termin abgesagt.

Michael Kretz ist zunehmend aufgebracht, fühlt sich von der Telekom hingehalten und nicht ernstgenommen. Dass er im Moment überhaupt telefonieren kann, liegt daran, dass er eine Rufumleitung auf sein Mobiltelefon eingerichtet hat. Anders als anfangs angenommen, wird die Telekom nach eigener Aussage die dadurch anfallenden Mehrkosten übernehmen. Auch andere von der Störung Betroffene können über die Hotline 0800-3301000 die kostenlose Rufumleitung aufs Handy beantragen.

Das ist allerdings nur für diejenigen hilfreich, die ein solches benutzen, was häufig bei alten, hilfsbedürftigen Menschen nicht der Fall ist. So berichtete eine Pflegerin vom Sozialdienst Michael Kretz von einer über 90-jährigen Patientin, die eben kein Handy besitzt. Sie habe somit seit über einer Woche und noch auf unbestimmte Zeit keinerlei Möglichkeit, im Notfall nach Hilfe zu rufen. Ein Sturz oder Beschwerden aufgrund der momentanen Hitze könnten deshalb verheerende Folgen haben. Ein untragbarer Zustand, wie nicht nur Michael Kretz findet, der für die einen "nur" ärgerlich ist, für manch anderen aber lebensgefährlich sein kann.