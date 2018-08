Region Mosbach. (mlo) Es ist jetzt schon die dritte Woche, in der das Telefon von Michael Kretz aus Dallau stumm bleibt. Weil sein Telekom-Anschluss nicht funktioniert. Und weil sich niemand um die Behebung des Problems kümmert. Und Kretz er ist bei Weitem nicht der einzige Betroffene. Auch die Vermieter seiner Wohnung können nicht telefonieren, genauso wie einige Nachbarn oder Bekannte in Neckarburken.

Infolge des RNZ-Artikels habe sich sogar ein 96-jähriger Mann aus Mosbach bei ihm gemeldet, der mit demselben Problem zu kämpfen hat, berichtet Kretz. Dieser habe erzählt, dass sein Telekomanschluss schon seit fünf Wochen nicht funktioniert, bereits drei mal ein Monteur vorbeigekommen ist, das Problem aber immer noch nicht behoben wurde, weshalb seine Kinder dem Rentner jetzt ein Handy gekauft hätten, um ihn zu erreichen, und für den Notfall.

Nachdem Kretz in den vergangenen zwei Wochen mehrmals mit Mitarbeitern der Telekom über die Problematik gesprochen hatte, ihm jedes Mal andere Gründe dafür genannt worden waren und ein vereinbarter Termin mit einem Techniker in letzter Minute wieder abgesagt wurde, hat sich immer noch nichts getan. Die einzige Reaktion der Telekom seither bestand in einer automatisch generierten SMS mit der Frage: "Konnten wir ihr Anliegen lösen? Antworten Sie kostenlos auf diese SMS." Eine Nachricht, die angesichts der Tatsache, dass der Dallauer und viele andere Telekomkunden immer noch nicht telefonieren können, fast sarkastisch anmutet. Auf seinen empörten Rückruf am Montagmorgen hin, wurde Michael Kretz abermals der Besuch eines Monteurs angekündigt. Allerdings erst am kommenden Samstagvormittag.

Auf eine erneute Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung am Mittwoch teilte eine Mitarbeiterin der Telekom per E-Mail mit, die Störung sei entstanden, nachdem in einem Kabelschacht in Mosbach (an der Bachmühle) Wasser eingedrungen war, wobei ein Hauptkabel beschädigt wurde. Zur Behebung des Schadens seien umfangreiche Kabelarbeiten notwendig gewesen: Fast 140 Meter neue Kabel hätten eingezogen werden müssen. Bereits Ende vergangener Woche, genauer gesagt am Freitag, habe aber ein Großteil der Anschlüsse wieder funktioniert. In dieser Woche hätten die Techniker die restlichen Anschlüsse instandgesetzt. "Seit heute, 16.30 Uhr, ist die Störung laut meinen Informationen behoben", so die Mitarbeiterin gestern abschließend, die sich im Namen der Telekom für die Unannehmlichkeiten, die durch den Schaden entstanden sind, entschuldigte. Die Leitung von Michael Kretz war bei Redaktionsschluss am Mittwochabend allerdings immer noch tot...