Von Peter Lahr

Mosbach. Längst sind die Schatten von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine auch über den idyllischen Odenwald gezogen. Nach 23 Jahren in Deutschland wird die Zwingenberger Erzieherin Irina Solf derzeit immer wieder auf ihre Herkunft angesprochen. Die vielseitig in Vereinen und in der Dorfgemeinschaft Engagierte fühlt sich dabei schnell in eine Rechtfertigungsrolle gedrängt. Über ihre widerstreitenden Gefühle sprach sie dieser Tage erstmals öffentlich im Rahmen einer Demonstration. Im Nachgang berichtete sie der RNZ von ihrem Leben und den aktuellen Schwierigkeiten.

"Für mich ist Deutschland die Heimat", stellt Solf klar. Denn ihre Biografie kennt verschiedene Stationen. "Meine Eltern waren Weißrussen, die in jungen Jahren nach Kasachstan auswanderten", berichtet sie von ihrer Familie. Als eine von vier Töchtern wuchs sie im nördlichen Kasachstan auf, studierte erst Grundschul-, dann Mathematik- und Physiklehrerin. Mit 27 Jahren zog sie zusammen mit ihrem Mann, einem Russlanddeutschen, ins Nordbadische.

"Ich fühle mich super integriert", erklärt Solf, die nach erfolgreichen Umschulungen schon lange in einem Zwingenberger Kindergarten arbeitet. Bislang habe sich auch nie jemand dafür interessiert, woher sie kommt. Sie sei ein offener Mensch, gehe regelmäßig in die Kirche und engagiere sich in verschiedenen Vereinen. Auch gebe sie Freunden ihrer Kinder immer wieder kostenlos Mathe- und Physiknachhilfe. Aber plötzlich wollten sogar Menschen, die sie gut kenne, von ihr wissen: "Woher kommst du?"

Schnelle Antworten seien schwierig, findet die mehrfache Mutter und Großmutter. Wie solle man Jahrzehnte geschichtlicher Wandlungen und eine noch viel ältere Kultur anderen in ein paar Minuten begreiflich machen? "Mein Motto lautet: Ich bin ein Mensch von dieser Erde. Für mich gibt es keine Grenzen. Wem sind denn Grenzen wichtig?" Der Krieg in der Ukraine ist für sie "ein Krieg der Menschheit". In jeder Familie gebe es ja stets verschiedene politische Meinungen. Aber jetzt seien tatsächlich viele Familien völlig zerrissen. Pro-russisch oder pro-ukrainisch. Entweder, oder.

Der Blick auf die eigene, weit verteilt lebende Familie macht die Problematik nachvollziehbar. Eine ihrer Schwestern blieb in Kasachstan. Die zweite studierte in St. Petersburg und ging zusammen mit Mann und Kind in dessen Heimat nach Aserbaidschan zurück; mittlerweile leben sie in Georgien. "Meine kleine Schwester lebt in Russland. Ihr 19-jähriger Sohn wurde jetzt zur Armee eingezogen und musste in den Krieg ziehen." Ständigen Telefonkontakt habe sie auch mit einer Nichte, die in Hamburg mit einem Afghanen zusammenlebt. "Eine Schwester von mir ist mit einem Ukrainer verheiratet. Unsere Großelterngeneration hat gegeneinander gekämpft", erklärt Irina Solf, die nicht wirklich verstehen kann, was derzeit passiert.

Sie fühle sich auch als Russin, aber ihre beste Freundin ist Ukrainerin. Nach Kriegsbeginn habe sie gar nicht gewusst, was sie da machen soll. Dann fuhr sie spontan zu ihr – und noch an der Haustür hätten sich beide Frauen herzlich umarmt und fürchterlich geweint. Gemeinsam unterstützten sie die Schollbrunner Hilfsaktion mit Spenden. "Das Volk leidet, die brauchen unsere Unterstützung, vor allem die Alten und die Kinder."

Ihr spontaner Redebeitrag auf der Mosbacher Demonstration "Mosbach für Freiheit und Menschlichkeit" habe ihr sehr gutgetan. Vor allem das durchweg positive Feedback. "Da fühlst du dich geborgen. Ich möchte allen Menschen sagen, ich weiß selber nicht, wohin ich gehöre." Auch wenn sie weiterhin auf Demonstrationen gehen werde, die Politik reizt sie dann doch nicht. Lieber will sie ihrer direkten Umgebung im Alltag Beispiele geben. Ob im Kindergarten oder im Kreis der Familie. Es sei wichtig, sich dem Gegenüber zuzuwenden: "Zuhören, die Ohren aufmachen, unser Herz aufmachen, miteinander teilen. Zu sagen: Ich bin genau so wie du, ein Mensch. Jeder Mensch wünscht sich doch Frieden."