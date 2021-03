Kälbertshausen. (pol) Zu einem Schwelbrand im Innern eines Müllfahrzeugs mussten die Feuerwehren Hüffenhardt und Haßmersheim am Montagvormittag in die Straße In den Weinbergen nach Kälbertshausen ausrücken. Es entstand eine erhebliche Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, löschte den Brand. Möglicherweise hatte ein weggeworfener Akku zu dem Feuer geführt.