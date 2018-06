Großer Schlüssel, großer Tag: Zur Einweihung der für rund 1,6 Mio. Euro modernisierten Räume am Amts- und Landgericht Mosbach gab’s natürlich auch einen adäquaten Schlüssel, den Justizminister Wolf an die Verantwortlichen in Mosbach übergab. Foto: Wössner

Mosbach. (schat) Ein Hauch von Bundesverfassungsgericht, in Stein gehauenes Bekenntnis zum Justizstandort Mosbach - bei der der Einweihung der umfassend modernisierten Räume im Amts- und Landgericht Mosbach sparte man nicht an symbolträchtigen Bildern.

Rund 1,6 Mio. Euro hat das Land Baden-Württemberg in Mosbach in die Justizgebäude investiert, nahezu alle Gerichtssäle umgebaut, die Einrichtungen in Sachen Sicherheit und Brandschutz auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. Im laufenden Betrieb wurde seit Dezember 2016 umfangreich renoviert und umgebaut, bei der feierlichen Schlüsselübergabe zeigte sich nicht nur der Landesminister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, angetan vom Ergebnis. In den neuen Gerichtssälen in Mosbach sah er "einen Hauch von Bundesverfassungsgericht" einziehen. Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann sah die Investition als klares Bekenntnis des Landes zum Standort Mosbach, an dem sowohl Amts- und Landgericht sowie ab 2018 auch das Nachlassgericht beheimatet sind.