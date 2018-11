Von Heiko Schattauer

Mosbach. "Kann da nicht irgendjemand was machen?", fragte sich der Jugendgemeinderat Mosbach (JGR) in einem durchaus sehenswerten Videoclip, den man zur letzten Wahl des Gremiums im Jahre 2016 selbst produziert hatte. Wie schon bei der Abstimmung vor zwei Jahren müsste auch bei der aktuell laufenden Jugendgemeinderatswahl 2018 eine ernüchternde Ergänzung gemacht werden. Denn mit Blick auf die Kandidaten-Resonanz wäre die Frage "Kann da nicht irgendjemand anderes was machen?" treffender. Lediglich 12 Bewerber haben sich aufstellen lassen. Bei 1400 infrage kommenden Jugendlichen aus dem Stadtgebiet eine enttäuschende Auswahl. Zumal im Jugendgremium, das es in Mosbach seit 1998 gibt, an sich 13 Plätze zu besetzen wären.

"Ja, die Resonanz ist schon ein bisschen enttäuschend", räumt auch Anja Spitzer von der Geschäftsstelle JGR bei der Stadt Mosbach ein. Es sei schlichtweg schwierig, die 14- bis 20-Jährigen aus der Stadt für eine Mitarbeit im Jugendgremium zu motivieren. Trotz verschiedenster Kanäle, die man in Bezug auf die Kandidaten-Werbung bespielt hat, ist es am Ende nur ein Dutzend Heranwachsender, das mitmachen will. "Alle Wahlberechtigten und potenziellen Kandidaten haben zweimal persönlich Post bekommen, inklusive Bewerbungsvordruck", skizziert Spitzer einen ganz direkten Kanal. Mitglieder des aktuellen Jugendgemeinderats haben an den Schulen über die Gremiumsarbeit informiert, für ein Mitwirken geworben. Mit Plakaten, Posts und persönlichen Ansprachen (etwa über die Schulsozialarbeiter) wollte man zudem motivieren. Mit bescheidenem Erfolg.

"Vielleicht sollte man das Thema im Bildungsplan einbinden", ergründet Anja Spitzer weitere Optionen, wie man künftig Schüler eher für ein Engagement im Jugendgemeinderat begeistern könnte. Sie weiß aber auch: "Keiner will sich binden, verpflichten, es bleibt wohl weiter schwierig."

Einer, der sich sogar noch ein zweites Mal bindet, ist Lukas Tschaut (16). Der Realschüler hat zwei Jahre im Jugendgemeinderat hinter sich - und kandidiert wie auch Jana Hacker (16) erneut. "Ich möchte die Jugend in Mosbach weiter motivieren, etwas zu tun", begründet Tschaut, der selbst in Mosbacher Schulen über das Gremium (das unter anderem die Organisation des Lichterfest mit übernimmt) und die anstehende Wahl informiert hat. Die Resonanz sei dabei eigentlich ganz gut gewesen, berichtet der 16-Jährige.

Dass sich am Ende dennoch nur zwölf Jugendliche für die Mitarbeit bewerben, enttäuscht allerdings auch ihn. Ungeachtet des allgemein geringen Interesses wünscht sich Tschaut, dass diejenigen, die im Jugendgemeinderat aktiv sind, noch mehr einbezogen werden. Man sollte der Jugend intensiver Gehör schenken, findet der engagierte Realschüler.

Info: Die Online-Wahl des Jugendgemeinderats 2018 läuft noch bis 20. November. Als Kandidaten stehen Candan Ates, Isabell Bauer, Kevin Bergmann, Oguzhan Erkmen, Nicole Geiger, Jana Hacker, Lilian Karkaba, Jamila Laade, Felix Lichti, Florian Schmitt, Lizanne Spohrer und Lukas Tschaut zur Wahl. Die Bewerberliste findet sich auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.mosbach.de/jgrwahl2018.